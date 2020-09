Las frases que nos hacen más mexicanos

La creatividad de los mexicanos no tiene límite, y es que esta se ve reflejada en la creación de nuevos platillos, en canciones divertidas, también en pinturas que confrontan la realidad del país con sus costumbres, y principalmente en su lenguaje, que día con día crece la cantidad de palabras que usan los mexicanos en su vida cotidiana.

Como en otros países, en México también existe una especie de lenguaje para nativos, el cual en ocasiones puede resultar bastante complicado para los extranjeros, pero todo buen mexicano conoce o al menos a escuchado algunas de las frases que a continuación presentamos.

Antes de comenzar, debemos señalar que la mayoría de estas frases o palabras no se interpretan literalmente, ya que por lo general se busca jugar con el lenguaje para que tengan una connotación interesante y divertida.

Debido a que el territorio mexicano es bastante amplio, en cada estado varian las frases o palabras peculiares que pueden definir estados de ánimo, sentimientos, actividades cotidianas o comerciales, incluso hasta amenazas. Pero existen algunas que su significado es general en todo el país.

Quien no ha escuchado "ya cayó el chahuistle", esta peculiar frase se emplea cuando alguien siente molestia por alguien o algo que arruina o interrumpe sus planes. Pero en realidad el chahuistle es un hongo que ataca el maíz, y durante cientos de años devastó los cultivos cada vez que se presentaba.

"El que es perico donde quiera es verde", frase típica que hemos escuchado de nuestras mamás o incluso de los maestros, y hace referencia a que cuando una persona es buena en alguna actividad puede serlo en cualquier lugar o momento. Un buen ejemplo es cuando un doctor es bueno en su trabajo, lo será en cualquier clínica.

Pero está muy alejado de la realidad, ya que se sabe que el plumaje de algunas variedades del ave es verde. Y es muy poco probable un cambio de color.

Otra palabra bastante popular entre los mexicanos es "hueva", algunos podrían pensar que se trata del huevo de algún animal, pero en realidad se refiere al ocio o la pereza que una persona siente.

Una de las frases más conocidas en todo México es "Me hace lo que el viento a Juárez", que se usa cuando una persona se cree inmune a críticas, enfermedades o amenazas.

De esta existen distintas versiones sobre su origen, que hace referencia a uno de los héroes más reconocidos del país, el expresidente Benito Juárez. Pero la más cercana habla sobre un episodio de su infancia, cuando sobrevivió a un ventarrón que lo sorprendió a bordo de una canoa a mitad de una cacería.

Seguramente en más de una ocasión has escuchado la palabra "Neta", una de las más famosas entre los mexicanos con las que hacen referencia a que alguien o algo es lo máximo. Y todavía un poquito más si alargan la frase con “eres la neta del planeta”.

A esta se le puede incluir la palabra "chido", que se refiere a un sentimiento agradable o incluso de comodidad.

Seguramente hemos escuchado en más de una ocasión a nuestras abuelitas decir "Ando con el Jesús en la boca", que más allá de tener una connotación meramente religiosa se usa cuando alguien siente preocupación por otra persona, al no saber de su paradero o de su hora de llegada a algún lugar.

"Güey", es probablemente la palabra más famosa y reconocida inclusive a nivel internacional, se trata de una de las más básicas en el lenguaje mexicano y por lo general esta se incluyen en la mayoría de las frases de los mexicanos para referirse o dirigirse a cualquier persona sin importar sexo, edad o condición social. También para describir una condición, por ejemplo "estás bien güey".

Cuando un mexicano no encuentra la solución a un problema o incluso lo hace más grande suele usar la frase "Ya me cargó el payaso", por lo general también se emplea cuando una persona fallece, al decir "ya se lo cargó el payaso". Y no, no se refiere a ningún payaso diabólico de película, sino al que se encuentra en el rodeo, un espectáculo y deporte extremo muy popular en el norte de México.

El "payaso de rodeo" es quien se encarga de una parte muy importante de la logística del rodeo y la seguridad de los participantes, ya que cuida la integridad del vaquero, que cuando es derribado, él se asegura de alejar al toro para que no le provoque algún daño. Pero cuando el animal logra dañar al vaquero, el payaso no puede hacer nada más que ir a auxiliarlo, así que lo peor que le puede pasar a los participantes es que los cargue el payaso.

Como se podrá dar cuenta la cantidad de palabras y frases de los mexicanos es muy extensa y divertidas. Como lo mencionábamos al inicio cada estado tiene palabras muy particulares, así que a continuación te presentamos algunas de las más representativas de nuestro querido Durango.

Todo duranguense ha escuchado la palabra "Reburujado", que generalmente se usa para referirse a una situación u objeto desordenado, como por ejemplo "esta tarea está muy reborujada, no la entiendo" o "los papeles están reborujados, no encuentro mi credencial".

"Un moyote me picó toda la noche", una frase bastante común en la época de lluvia en Durango, y es que "Moyote" se refiere a los zancudos o mosquitos que son un grupo de insectos que suelen alimentarse de sangre.

Otra palabra típica de Durango es "Fuga", se usa cuando alguien se refiere a irse o llegar a algún lugar, por ejemplo, "fuga a los tacos de tripitas".

Y finalmente una de las palabras más duranguense es "Veintear", para explicar el uso de esta se debe señalar que en la ciudad de Durango la Avenida más importante es 20 de Noviembre y generalmente los domingos por la noche, las personas suelen pasear en sus automóviles por dicha vialidad, por lo que cuando alguien quiera realizar esta acción dice "vamos a Veintear".