¡Los chicles se pegan en el estomago!, éste y otros mitos que dicen las mamás

“No andes descalzo porque te vas a enfermar”, “no duermas con el cabello mojado”, “ponte mostaza en las quemaduras”, “los chicles se quedan pegados en el estomago”, etc, son parte de las cosas que una madre siempre dice para proteger a la familia, pero que resultan ser mentira de acuerdo a lo señalado por el doctor Polo Guerrero, quien además es creador de contenido para las redes sociales.

A través de uno de sus tantos videos compartidos en sus redes sociales, donde en conjunto suma alrededor de 11 millones de seguidores, el médico duranguense enlistó las que señala son las mentiras que una madre ha dicho toda la vida.

Comenzó por desmentir que caminar descalzo provoca que la gente se enferme, pues refiere que andar sin zapatos y sin calcetines no hace daño. Al igual que mojarse con la lluvia, dormir con el ventilador o ventana abierta no debe hacer daño.

El que te pegue el aire directamente no dejará la cara paralizada, como lo advierten las mamás | Foto: Pixabay

Y seguramente sí han escuchado a las madres de familia alertando sobre estos y otros tantos mitos, como el evitar comer fruta por la noche porque hace daño, al igual señalan que ver por mucho tiempo una pantalla dejará ciegos, o que la goma de mascar se queda pegada al estomago, situaciones que son falsas según el profesional de la salud.

Aunque las madres siempre lo dicen, la leche no neutraliza los venenos | Foto: Pixabay

Dice, el que te pegue el aire directamente no dejará la cara paralizada, tronar los dedos no provocará artritis, jugar videojuegos no causa epilepsia, el rasurarse seguido no genera que crezca más rápido la barba y la leche no neutraliza los venenos.

También, aclara Polo Guerrero que el azúcar no se utiliza para tratar el acné, los audífonos no tienen porque dejar a la gente sorda cuando se escuchan a un volumen normal y el comer picante no tiene porque dar gastritis.

Finalmente, según el influencer, no se deben aplicar remedios naturales en las quemaduras. La cama no se tiende apenas se ha levantado, y sí se puede comer y enseguida bañarse o ir a la alberca, según sea el caso.

¿Qué otras recomendaciones –que pudieran ser faltas- recuerdas de mamá?