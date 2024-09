Los videojuegos que no te puedes perder en septiembre

Septiembre ha llegado, trayendo consigo una serie de lanzamientos que captarán la atención de los jugadores. Este mes se presenta con una oferta variada que abarca desde títulos esperados hasta sorpresas que buscarán abrirse un espacio en la comunidad gamer.

Con nuevas entregas que expanden universos conocidos, remasterizaciones de clásicos y propuestas innovadoras que prometen experiencias frescas, septiembre ofrece una oportunidad para descubrir y explorar nuevos mundos virtuales. Es un buen momento para estar atentos a los estrenos, ajustar los controles y prepararse para lo que promete ser un mes lleno de acción y entretenimiento. A continuación, te presentamos algunos de los títulos más relevantes que estarán disponibles.

Astro Bot (PS5) - 6 de septiembre

El simpático robot de Team Asobi regresa en una nueva y ambiciosa aventura de plataformas. Astro Bot, exclusivo para PlayStation 5, lleva la experiencia de juego a otro nivel con más de 80 desafiantes niveles y numerosos cameos del universo PlayStation. Esta entrega promete aprovechar al máximo las capacidades del DualSense, lo que sumará una nueva capa de inmersión a la experiencia de juego.

El Paso, Elsewhere (PS5) - 6 de septiembre

Para los amantes de la acción y el estilo retro, llega El Paso, Elsewhere, un shooter en tercera persona que rinde homenaje a los clásicos del género. Inspirado en Max Payne, este título nos permite realizar acrobacias mientras ralentizamos el tiempo para abatir enemigos como vampiros y hombres lobo en un oscuro mundo onírico. Con una narrativa surrealista y escenarios laberínticos, este juego promete una experiencia cargada de adrenalina y nostalgia.

NBA 2K25 (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch) - 6 de septiembre

El simulador de baloncesto más completo regresa con NBA 2K25, un título que promete cambios significativos en su gameplay, marcando el mayor salto en la jugabilidad de la saga en los últimos 15 años. Con mejoras en cada rincón de la cancha, los fanáticos podrán disfrutar de una experiencia más fluida y realista, ya sea que jueguen en la nueva generación de consolas o en las plataformas anteriores.

Satisfactory (PC) - 10 de septiembre

*El juego de construcción y simulación en un exótico planeta alienígena sigue expandiéndose. Lanzado inicialmente en acceso anticipado en 2019, Satisfactory desafía a los jugadores a optimizar redes de producción complejas mientras exploran un vasto mundo abierto. El título destaca por su enfoque colaborativo, permitiendo a los jugadores trabajar juntos para construir imponentes infraestructuras industriales.

Lollipop Chainsaw RePOP (PC) - 11 y 12 de septiembre

El hack and slash más extravagante regresa en forma de remasterización con Lollipop Chainsaw RePOP. Dirigido por Goichi Suda y escrito por James Gunn, este juego icónico de 2012 vuelve con gráficos mejorados y un gameplay más fluido. Ahora, podrás disfrutar de la desenfrenada acción contra hordas de zombis con la motosierra de Juliet en nuevas plataformas como PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch el 12 de septiembre.

Mirthwood (PC) - 11 de septiembre

Mirthwood combina la construcción de granjas con la exploración y los combates de un RPG tradicional. En un mundo de fantasía medieval, los jugadores podrán cultivar, luchar contra enemigos y gestionar su vida social, en un título que mezcla la aventura y el rol con un toque de simulador de vida al estilo Los Sims.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4, Switch) - 12 de septiembre

Para los nostálgicos, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics reúne siete clásicos de los 90 en un solo paquete. Desde X-Men Children of the Atom hasta Marvel vs Capcom 2, esta colección celebra los juegos de lucha que marcaron una era y ofrece la posibilidad de revivir batallas épicas con algunos de los personajes más icónicos del cómic y los videojuegos.

Test Drive Unlimited Solar Crown (PC, Xbox Series X/S, PS5) - 12 de septiembre

La saga de carreras regresa con Test Drive Unlimited Solar Crown, llevando a los jugadores a las carreteras de la isla de Hong Kong, recreada a escala 1:1. Con más de 600 kilómetros de carreteras y los coches más lujosos del mundo, este título promete una experiencia de conducción inmersiva en un entorno de mundo abierto.

Demonschool (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 13 de septiembre

Demonschool es un RPG táctico con un toque de simulación universitaria. Siguiendo la vida de Faye y sus amigos inadaptados, los jugadores deberán enfrentarse a criaturas monstruosas en combates por turnos mientras equilibran sus responsabilidades estudiantiles. Este juego ofrece una mezcla única de estrategia y narrativa que atraerá a los fans del género.

Funko Fusion (PC, Xbox Series X/S, PS5) - por confirmar

En Funko Fusion, los famosos muñecos Funko protagonizan una colorida aventura que abarca más de 20 universos distintos, como Jurassic World, Regreso al Futuro y Five Nights at Freddy’s. Con una combinación de combates, puzles y una historia divertida, este juego promete ser una experiencia llena de referencias y guiños a múltiples franquicias populares.

Final Fantasy XVI (PC) - 17 de septiembre

Final Fantasy XVI llega a PC para llevarnos a un mundo devastado por la guerra y la plaga. Con una narrativa más madura y un sistema de combate renovado, esta entrega promete ser uno de los RPG más esperados del año, combinando los elementos clásicos de la saga con una jugabilidad moderna y una historia profunda que explora el conflicto entre diversas potencias.

Star Wars Jedi: Survivor (PS4, Xbox One) - 17 de septiembre

Cal Kestis regresa en Star Wars Jedi: Survivor, continuando su lucha contra el Imperio en una galaxia cada vez más sombría. Con una narrativa centrada en la supervivencia y la exploración de la oscuridad que rodea a los últimos Jedi, este título promete ser una experiencia emocionalmente intensa para los fans de la franquicia.

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged (PC) - 18 de septiembre

La clásica aventura gráfica Broken Sword vuelve con gráficos 4K y mejoras en la jugabilidad. En esta remasterización, los jugadores seguirán a George Stobbart y Nico Collard mientras desentrañan conspiraciones en las calles de París. Con su estilo point and click intacto, esta versión promete enamorar tanto a los fans de siempre como a los nuevos jugadores.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) - 26 de septiembre

Finalmente uno de los juegos más esperados del año, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llega con una propuesta innovadora: controlar a la princesa Zelda en su propia aventura, acompañada por el hada Tri. Con un cetro mágico que permite crear réplicas de objetos y enemigos, este título promete una experiencia fresca y desafiante que expande el universo de la legendaria saga.





Con una oferta diversa y títulos para todos los gustos, septiembre promete mantener ocupados a los jugadores con una mezcla de nuevas aventuras, expansiones y adaptaciones para distintas plataformas. Este mes no solo marca la llegada de esperadas secuelas y remasterizaciones, sino que también brinda la oportunidad de explorar propuestas frescas y creativas que buscan abrirse camino en el competitivo mundo de los videojuegos. Ya sea sumergirse en complejos mundos de rol, enfrentarse a desafíos estratégicos o simplemente disfrutar de una experiencia nostálgica en nuevas consolas, septiembre tiene algo para cada tipo de jugador. Sin duda, un buen momento para estar atentos a las novedades y descubrir qué títulos lograrán conquistar a la comunidad gamer.