Maestra pide eliminar Día del Padre, propone festejar a persona especial

El Día del padre es una celebración para los reyes del hogar, ocasión que se festeja en diferentes fechas alrededor del mundo, como en España el 19 de marzo, razón por la cual en las escuelas organizan múltiples actividades para que los niños convivan con sus respectivos progenitores.

Sin embargo, en algunas instituciones educativas de dicho país han dejado de celebrar esta fecha, debido a la diversidad de familias que existen actualmente, también porque hay estudiantes que tienen otro tipo de costumbres, o simplemente porque algunos niños no tienen padres presentes.

Por ello, hay quienes se adaptan a las nuevas formas de vida y pensamientos para dar cabida a todos, como fue el caso de una maestra que imparte clases en un colegio de Jerez de la Frontera, en España, quien envió un mensaje a los padres de sus alumnos con una solitud muy particular y que desató la polémica en redes sociales.

Recientemente en redes sociales comenzó a circular el famoso mensaje, el cual contenía un audio en el que la catedrática pide eliminar el Día del Padre y en su lugar exige celebrar el Día de la Persona Especial.

El usuario de TikTok @1_incom fue quien se encargó de difundir el controversial mensaje, en el cual la mujer indica lo siguiente,"buenas tardes, papis. Mirad, era para decir que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre. Como bien sabéis, ya no se celebra porque hay muchos tipos de familia: monoparentales, hay otras que son de dos madres, o dos papás...Entonces lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial".

Además la maestra señala que para ese día los niños lleven una foto de una persona especial, el cual no necesariamente sea el progenitor, "puede ser el primo Jaime, para hacer una manualidad en clase", indica.

Lo cierto es que el audio de WhatsApp se viralizó tras publicarse en TikTok, por lo que no se hicieron esperar algunos comentarios por parte de los internautas como, “¿Y el Día de la Madre se puede cambiar por el Día del Primo Jaime”, “Yo me crie sin padre y cuando llegaba ese día hacía la manualidad que me mandaban y se la daba a mi madre sin más problema, y no tengo ningún trauma” y “Espero y deseo que sea una broma”. Lo cierto es que muchos usuarios de internet comenzaron a plantearse esta idea y algunos aseguran que es una excelente medida para comenzar a incluir a todas las familias.