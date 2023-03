Mujer bloquea a su jefe por recibir mensajes fuera del horario laboral

Después de una larga jornada laboral al llegar la hora de salida los trabajadores aprovechan su tiempo libre para relajarse o divertirse, sin embargo hay ocasiones en los que recibimos mensajes de los jefes para solicitarnos la entrega de algún reporte o proyecto pendiente, situación que es incómoda.

En esos momentos algunos consideran ignorarlo, como fue el caso de una mujer canadiense que sorprendió a los internautas con su historia, esto luego de que la compartiera en un video de TikTok, en el que confesó haber bloqueado a su jefe tras recibir mensajes y llamadas fuera de su turno.

La mujer identificada como Vanessa expresó su molestia por los constantes mensajes de su jefe cuando ella ya no se encuentra en horas de trabajo, pues su superior le consultó por algunas tareas pendientes, lo que ocasionó que la joven lo bloqueara para no recibir ordenes en su tiempo libre.

“Bloquee a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Hoy me quedé en casa porque estoy enferma y por alguna razón creyó que podía escribirme sobre el trabajo”, dijo Vanessa, quien agregó que no le contestó.

Además la mujer confesó que cuenta con dos teléfonos, uno que le proporcionó la empresa para contactarla cuando se ocupara algo, sin embargo el jefe comenzó a enviarle mensajes a su celular personal, lo que enojo mucho a Vanessa, razón por la que lo bloqueó.









¿Te pueden correr por no contestar llamadas fuera de tu horario laboral?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece una serie de dictámenes que se deben tomar en cuenta durante las jornadas laborales. Se creó con el objetivo de proteger a los empleados.

Por ello los empleados que hayan terminado su jornada laboral no están obligados a contestar las llamadas o mensajes del patrón, y esto no puede ser motivo de despido justificado. Pues la LFT estableció que las personas tienen el derecho a desconectarse.