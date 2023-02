Mujer llega tarde e intenta parar el autobús con su cuerpo (Video)

La impuntualidad es un defecto que a algunos les cuesta mucho esfuerzo combatir, y aunque muchos aseguran que es una característica de los mexicanos, algunas personas lo llevan al límite ya que llegan tarde hasta una hora después de lo pactado.

Te recomendamos: Choca autobús en el que viajaban 34 estudiantes de la UdeG

Tal fue el caso de una mujer cuyo video se viralizó en redes sociales, ya que estaba dispuesta a todo, incluso a ser atropellada por un autobús en la terminal Autobuses del Oriente (ADO) todo con el objetivo de detenerlo tras llegar tarde a su hora de abordaje.

via GIPHY

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 13 de febrero cuando la mujer, con maletas en mano, pretendía detener el camión con número 0599.

El video compartido por un usuario de Twitter, muestra como la mujer se pone frente al camión e intenta recargarse en la parte frontal cuando circulaba a baja velocidad sobre la avenida Francisco Javier Mina, para poder subirse a él.

Tabasco Mágico pic.twitter.com/Xedfz6qUSx — jaime del valle (@elbauldj) February 14, 2023

Sin embargo, el camión no detuvo su marcha a pesar de que la mujer continuaba recargada en la parte frontal, intentando empujarlo, mientras cargaba sus maletas. Ante lo ocurrido los presentes en lugar no sabían qué pasaba, hasta que un hombre se acercó a la mujer y le indicó que en la zona había una patrulla, pero esto no pareció impórtale mucho pues ella comenzó a gritarle: "Me tengo que ir, ¿Por qué no me sube, que le quita? Ayúdeme por favor, ayúdenme por favor".

Minutos después, el camión se detuvo y se acercaron dos policías, quienes comenzaron a dialogar con ella y le marcaron el alto al conductor del autobús.

Un segundo video muestra que tras varios minutos dialogando, el conductor permite que la mujer aborde el camión y continúa con el traslado de los pasajeros.

via GIPHY

Este acto dividió opiniones entre los internautas, ya que algunos aseguraron que el conductor estaba atentando contra la vida de la señora al no detener completamente la marcha.

Mientras que otros reprobaron el desesperado actuar de la mujer, quien además puso en riesgo su vida y afectó el itinerario del autobús por su impuntualidad.