Niño defiende a su mamá de 4 ladrones

La realidad siempre supera la ficción, o al menos así lo demostró un pequeño que no dudo ni un segundo en defender a su madre cuando dos ladrones ingresaron a su hogar.

A través de redes sociales se viralizó un video captado por una cámara de seguridad, en la que se observa la reacción del niño de cinco años cuando cuatro ladrones entraron a su casa y amedrentaron a su mamá.

El hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre, en Indiana, Estados Unidos, cuando los cuatro sujetos armados con la cara cubierta entraron a un domicilio ubicado en las inmediaciones de la calle Grant de South Bend. En la casa se encontraba Tamika Reed junto a sus hijos, quienes estaban jugando.

En la grabación se observa como los hombres irrumpen violentamente a la casa donde comenzaron a apuntarle a la mujer. Posteriormente la trasladan de una recámara a otra, pidiéndole que le entregue dinero y otras pertenencias.

Pero en ese momento se aprecia como David, el hijo de cinco años de Tamika, enfrenta a los ladrones. Al ver que estos amenazaban a su mamá con armas, el pequeño comienza a aventarle juguetes a los delincuentes.

Al no ver respuesta, el niño comienza a golpetear en la espalda de uno de los encapuchados, con todo y que este último le apuntaba con el arma.

En una entrevista con medios locales David dijo: “Lo golpeé y traté de arrojarles mi auto de juguete”.

Mientras que su madre manifestó: “Este es mi héroe. Él dice que estaba tratando de golpear a los muchachos. Mi necesidad era sacarlo de la casa antes de que ellos le hicieran algo”.

Tras el allanamiento, los ladrones escaparon al darse cuenta que la policía se aproximaba. Los reportes indican que los elementos de seguridad del Departamento de Policía local acudieron luego de recibir un aviso de que en la zona se escucharon disparos.

El Departamento de Policía de South Bend fue quien dio a conocer el video de una cámara de seguridad que se encontraba en la casa en el momento del robo.

Y fue a través de sus redes sociales, que las autoridades solicitaron apoyo a la comunidad para identificar a los responsables.