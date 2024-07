¡No es tu teléfono! Telcel lleva días con fallas en su servicio ¿por qué?

Al menos desde el pasado viernes los usuarios y clientes del servicio de telefonía Telcel han señalado en redes sociales constantes fallas, lo que impide tener un uso apropiado tanto para llamadas como para ingresar a aplicaciones y otras herramientas que requieren de internet.

Ésta no es el único problema de este tipo en las últimas semanas, pues los reportes en contra de esta compañía han sido muchos. El 28 de junio que fue cuando comenzó la intermitencia en el servicio, fue hasta cierto punto entendible, sin embargo, conforme han pasado los días, los usuarios han mostrado su molestia, y es que la falla en Telcel les repercute en otras app’s, por ejemplo de bancos, y otras como de mensajería, y más.

El 28 de junio que fue cuando comenzó la intermitencia en el servicio, fue hasta cierto punto entendible, sin embargo, conforme han pasado los días, los usuarios han mostrado su molestia / Foto: Cuartoscuro Edgar Negrete Lira

Cabe hacer mención que la empresa no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en las quejas recibidas a través de X, antes Twitter, Telcel informa por mensaje directo sobre lo que sucede a sus usuarios.

El Sol de Durango lanzó una encuesta en Facebook sobre las fallas de este servicio; “¿durante este día te ha fallado la red de Telcel?”, fue la pregunta y los comentarios fueron los siguientes:

“Como si no trajera datos”, “todos los días falla anda mal Telcel hay que cambiar de compañía”, “siempre falla todos los días”. Así que si pensabas que era tu teléfono, no. No eres tú, es Telcel.