No estés triste, dile #StopBlueMonday

Los lunes pueden ser en ocasiones muy tediosos y a veces hasta complicados, pero ¿sabías que hoy es el tercer lunes del mes de enero más deprimente del año? llamado “Blue Monday”, el cual se ha popularizado por todo el mundo pero será verdad todos los mensajes publicitarios que se publican los cuales consideran que el 21 de enero como tal será un mal día para ti o solo es una farsa más de la publicidad.

El Colegio Oficial de Psicología en Aragón (COPPA) indica que desde el punto de vista psicológico, el Blue Monday "no existe" ya que no se puede considerar a unos días más tristes que a otros, si no que somos nosotros mismos quienes llevamos a nuestras emociones a crearles términos que nos ayudan a identificarlas como lo es la difícil cuesta de enero o la depresión post-vacacional".

Pero el término “Blue Monday”, fue designado por el especialista norteamericano en psicología Cliff Arnall, dice que el Matemáticamente lo expresó de la siguiente forma: [W+(D-d)] x TQ/M x NA. Donde la (W), es tiempo climatológico, (D), es deudas adquiridas en Navidad, (d), es salario mensual multiplicado por el tiempo transcurrido desde la Navidad (T),la frustración por haber fallado en los propósitos de Año Nuevo (Q), tiempo desde que fallamos en algo que nos propusimos) y (I), todo lo anterior, dividido por el bajo nivel motivacional (M) las motivaciones que quedan y la necesidad actuar (NA), " es la necesidad de actuar para cambiar la vida.

El origen de este término se llevo a cabo con el objetivo de lanzar una nueva campaña publicitaria allá por el 2005, de tal forma que se aprovechó "el día más triste del año" para animar a los clientes a que reservasen sus viajes de vacaciones y olvidasen sus penas tras dicha popularidad del término, numerosas marcas aprovechan, año tras año, para combatir este día tan "azul" a través de campañas publicitarias que incitan a continuar con las compras de comienzos de año.

Lucía Tomás, presidenta de este organismo asegura que la tristeza es un "estado natural", de tal forma que siempre y cuando no sea un trastorno, debemos "aceptarla o entenderla como algo normal".

Entre los síntomas más frecuentes del "Blue Monday" se destacan la ansiedad, la irritabilidad; la falta de energía, así como la falta de concentración y hambre.