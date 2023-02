¡No son eternos! Paisano regresa a México tras 26 años a visitar a sus abuelos

En las familias todos los integrantes son fundamentales, desde los abuelos, padres, hermanos y hijos, porque en mayor o menor medida todos aportan a la dinámica familiar. En algunos casos, son precisamente los abuelos quienes crían y dan su afecto desde pequeños a sus nietos, por lo que se desarrolla una relación más fuerte.

Tal fue el caso de un joven que debido a la situación económica y necesidad, decidió viajar a Estados Unidos con el propósito de conseguir una vida mejor calidad de vida para él y sus abuelos, quienes lo criaron desde niño.

El internauta identificado como Ángel vivió durante 26 años en el país vecino, y recientemente regresó a Tecalitlán, Jalisco, para reencontrase con papá Simón y mamá Ita, como les decía de cariño a sus abuelos. En un video publicado en Tiktok, se muestra como a su llegada a la casa grita el nombre de sus familiares pero no recibe respuesta.

El usurario de Tiktok @angel_alcant-n compartió el momento el duro momento en el que llegó para buscar a sus abuelos, sin embargo se puede observar como la casa se encontraba sumamente descuidada y abandonada, y por más que gritaba los nombres de sus amados papás era obvio que no obtendría respuesta.

“Les grité por su nombre y no me contestaron. Creo que no están, llegué tarde”, escribió el hombre en el video que acompañó con la canción "Un millón de primaveras" de Vicente Fernández.

Mientras que en un segundo video, Ángel muestra cómo realizó un recorrido por la casa de sus abuelos acompañado de algunas personas, en donde muestra cada lugar de la vivienda y los recuerdos que guarda de ella.

Finalmente el joven muestra que pudo reunirse con sus abuelos, en un tercer video aparece visitando el panteón donde se enteró que ambos habían fallecido y no alcanzó a darles un último adiós.

“No fue el abrazo anhelado que yo quería. Los visité en su nueva casa, un lugar al que no te gustaría ir, el panteón. Lo que recibí fue un abrazo frío. De esos que te congelan el alma y el corazón. Pero yo sé que eres mi cuidan desde el cielo”, finalizó el video.

La historia ha provocado cientos de reacciones entre los usuarios, quienes esperaban que la historia tuviera un final feliz y que el hombre pudiera abrazar a sus abuelitos, pero al no ser así algunos internautas criticaron al hombre por no estar al pendiente de sus abuelos y ni siquiera haberse enterado de su fallecimiento, mientras que otros aseguran que al ser inmigrante en Estados Unidos en ocasiones es complicado mantenerse al tanto de la familia en México.