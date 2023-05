Novia muere el día de su boda; conductora ebria provocó trágico accidente

Muchas parejas sueñan con construir una vida juntos, además de poder formar una familia juntos y compartir las experiencias a lo largo de los años. Para muchos, el matrimonio es el inicio de una gran historia llena de momentos felices.

Sin embargo hay quienes el día de su boda viven momentos de verdadero terror, como le ocurrió a una pareja de Estados Unidos, cuya fiesta se convirtió en una tragedia.

El terrible hecho ocurrió en Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde la novia murió y el novio resultó gravemente herido, esto después de que una mujer que conducía bajo los efectos del alcohol y a más del doble del límite de velocidad chocara contra la parte trasera de un carrito de golf en el que los recién casados salían de su banquete de boda, según informaron las autoridades policiacas del lugar.

A pocas horas de contraer matrimonio, Samantha Miller, de 34 años de edad, falleció en el accidente, mientras que Aric Hutchinson, de 36 años, permanece hospitalizado con lesiones de consideración, indicó el director del Departamento de Seguridad Pública de Folly Beach, Andrew Gilreath.









Mujer al volante provoca terrible accidente

Jamie Komoroski, de 25 años de edad, es la joven que se encontraba al volante de un coche de alquiler Toyota cuando chocó contra el carrito de golf en el que viajaban Samantha Hutchinson y su marido, Aric, informó Departamento de Seguridad Pública de Folly Beach.

Miller fue declarada muerta en el lugar de los hechos, mientras que Aric y otros dos pasajeros resultaron gravemente heridos y permanecen hospitalizados.

Autoridades policiacas dieron a conocer declararon que Komoroski conducía a 65 millas por hora (104 km/h) en el momento del accidente y además olía a alcohol, pero ella se negó a someterse a una prueba del alcoholímetro.

Según dijo la mujer a los socorristas, había bebido una cerveza y un tequila antes del accidente, pero cuando se le pidió que describiera cómo se sentía para manejar, en una escala del uno al 10, dijo que ocho.

On 4/28 we lost Samantha Miller Hutchinson on the night of her wedding. She was leaving the venue with her new husband on the back of a golf cart when a drunk driver ran directly into her going 65mph. Devastated isn’t even the word. To go from having a night where we hoped for pic.twitter.com/b1I4ITTve4 — Yaz (@yaz_aze) May 2, 2023

Ahora, Komoroski está bajo vigilancia de suicidio en la cárcel del condado de Charleston, después de haber dicho a un oficial que quería morir.

De acuerdo con los registros del condado de Charleston, la mujer fue acusada de tres delitos graves por manejo bajo la influencia de sustancias, con resultado de lesiones corporales graves o muerte y un cargo de homicidio imprudente.

La hermana de la novia, Mandi Jenkins, dijo que Samantha estaba viviendo "el mejor día" de su vida, arrebatado trágicamente. Mientras que la madre del novio dijo, "Aric ha perdido al amor de su vida".