O pagas o desapareces: estos son los cambios que Elon Musk realiza en Twitter

En las últimas semanas Twitter ha presentado una serie de irregularidades que ha desatado varias teorías entre algunos internutas, especialmente aquella que señala que la app dejará de ser gratuita y miles de cuentas se verán afectadas.

Y es que esta no está tan alejada de la realidad, luego de que el empresario Elon Musk adquiriera Twitter, en diversas ocasiones ha manifestado su interés por modificar por completo todo lo que conocemos de esta red sociales, ya que el multimillonario instaló el cobro por ser usuario verificado de la plataforma, con una tarifa mensual de ocho dólares, esto como parte del servicio de suscripción a Twitter Blue.

Asimismo Musk ha manifestado que el acceso a Twitter dejará de ser gratuito y con él miles de cuentas podrían desaparecer o desactivarse. De acuerdo con un tuit de la cuenta Twitter Dev, enfocada a brindar información por parte de desarrolladores de software de todo el mundo, esta decisión presuntamente se haría efectiva a partir del 9 de febrero.

via GIPHY

El precio de la suscripción, en cualquier caso, se ajustará en relación "con la paridad de poder adquisitivo de cada mercado", según ha indicado el también dueño de Tesla, y a pesar de que el comunicado determinaba que el pago se haría efectivo a partir del pasado 9 de febrero, no se había registrado alguna restricción del servicio, sin embrago en los últimos días, la aplicación ha presentado un sinfín de fallas, dejando a miles sin poder ingresar la red social desde una computadora de escritorio o una laptop, en tanto en los celulares sigue funcionando correctamente.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022









¿Qué pasa si no pagas por el servicio?

Twitter se convertirá en la red social en la que solo quienes paguen tengan relevancia en la plataforma, el propio Musk ha anunciado que a partir del próximo 15 de abril, tan solo las cuentas verificadas aparecerán en la sección "Para ti", por lo que aquellos usuarios que no paguen tan solo aparecerán en la sección "siguiendo", sin posibilidad de llegar a nuevas personas de forma sencilla.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Además el empresario confirmó que los algoritmos de Twitter amplificarán los mensajes, menciones, respuestas y búsquedas de los usuarios que paguen, priorizándolos por encima de aquellos que no lo hagan.

Otra de las modificaciones que traerá consigo Twitter Blue es que aquellos no verificados tampoco podrán votar en encuestas. La función quedará restringida a usuarios de pago. Esto a consecuencia del plan de Elon para revitalizar Twitter, sin embargo estas medidas han causado molestia entre los internautas.

Twitter dejará de ser gratuito y miles de cuentas serán afectadas./ Foto: Archivo | El Sol de México

Sin duda Twitter ya no es como la conocíamos, pues cada vez son más constantes las fallas y cambios en la aplicación, además de limitar a los internautas a tener una navegación funcional, lo que ha causado molestia y enojo entre los usuarios de esta app, pues tras adquirir la plataforma, Musk ha realizado ya varios cambios significativos.