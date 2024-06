Orgullo LGBTQ+: ¿Cuál es el significado de la frase “salir del closet”?

“El respeto al closet ajeno es la paz”.

Este viernes 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+; es justo en esta fecha derivado que es cuando se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969, en Nueva York, Estados Unidos, mismos que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Te puede interesar leer: Anexan a mujer para cambiar su orientación sexual; terapias de conversión están prohibidas

Pero, alrededor de la comunidad LGBTQ+ hay mucho por saber, entender, tolerar, y más. Por ejemplo, pocos saben el significado de la frase “salir del closet”, muy utilizada en referencia a todos aquellos que frente a todo lo que esto implica deciden decir abiertamente ser parte de este sector que está representando en cada una de sus letras.

“La terminología ‘salir del closet’ es un asunto simbólico al hablar cuando una persona asume sobre todo públicamente su orientación o identidad sexual" / Foto: Cuartoscuro César Gómez Reyna

“La terminología ‘salir del closet’ es un asunto simbólico al hablar cuando una persona asume sobre todo públicamente o en su entorno social, familiar, laboral, escolar, su orientación o identidad sexual”, refirió el activista de la diversidad sexual, Tadeo Campagne.

La realidad es que el término no está mal como tal, dijo, y hoy en día con el paso del tiempo se ha generado una lucha por decir: el closet es un cuestión de elección, asunto personal, individual, y finalmente todos lo viven de manera diferente, y deciden en qué momento es correcto precisamente eso, “salir del closet”.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

A experiencia personal, y también en el entorno se coincide en que una persona sale muchas veces de closet, pues “primeramente sales del closet contigo, porque en muchos de los casos es mucho menos difícil el asumir o entender tu orientación o identidad porque vivimos en un mundo mucho más plural, incluso en su gran mayoría con familias mucho más sensibilizadas, conscientes de la posibilidad que exista una persona LGBT en la familia”.

“La terminología ‘salir del closet’ es un asunto simbólico al hablar cuando una persona asume sobre todo públicamente su orientación o identidad sexual" / Foto: Cuartoscuro Damián Sánchez Jesús

Después viene el entorno familiar, social, escolar, laboral, donde eso pasa, “siempre terminamos saliendo del closet otra vez”; es una situación que llega incluso con quienes hace muchos años atrás visibilizaron su identidad y orientación.

Insistió en que la salida del closet es una cuestión meramente personal, individual, y que representa toda una lucha para quienes lo hacen. Sin embargo hay quienes no se sienten preparadas para asumir el rol en algún sector, en algún momento de su vida. O bien, hay quienes dicen públicamente su orientación en familia, pero no llegan a otros lugares como en el ámbito laboral, escolar, etc.

“Al final del camino el consejo sería: que se sientan seguros, seguras, segures, que la decisión que tomen y el tiempo que quieran permanecer en ese closet, sea respetado y garantizado por todos, y que no debe existir ninguna presión de ningún tipo para salir o asumir su identidad y orientación”.

Pero por otro lado también se debe saber que la comunidad está ahí para apoyar, respaldar, guiar, pues hay colectivos, organizaciones, movimientos, que podrán recibirlos y ser una especie de cama elástica ante lo positivo o negativo que esto trae consigo.