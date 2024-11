En entrevista para El Sol de Durango, Yu Miki y su creador, Peyro, comparten la historia detrás de su singular colaboración. Mientras ella revela su misión de regreso a la vida y su conexión con la música, Peyro explica cómo su personaje le ha permitido explorar su creatividad y conectar con su audiencia a través de sus streams y canciones.

Yu Miki 3812, nos narra una historia de segundas oportunidades y aspiraciones musicales. En su trasfondo, Yu Miki vivió una vez y murió, pero tuvo una segunda oportunidad de regresar. Todo empezó con un encuentro místico con una nutria gigante del espacio, quien le permitió volver a la vida. Sin embargo, su regreso no fue como lo imaginaba. Así, para cumplir sus sueños no realizados, Yu Miki termina pactando con un joven humano, Peyro, un creativo de Durango que se convierte en su puente en el mundo de los vivos.

Peyro, el VTuber duranguense detrás de Yu Miki 3812 / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

A través de este pacto, marcado simbólicamente en los tatuajes de Peyro que representan aspectos de Yu Miki, ambos se lanzan a un objetivo común: hacer música. La música de Yu Miki es única y personal; se mueve en los géneros synthdream, pop electrónico y bedroom pop, inspirados por artistas como Kero Kero Bonito, Bo En, Daft Punk y Little Jesus. Sin embargo, definen sus canciones como "cuadros autobiográficos": en donde cada tema es como un retrato de momentos vividos. “Escribo para mí mismo, y si a la gente le gusta, es como un efecto colateral”, comparte.





Peyro y la creación de Yu Miki 3812

Fernando Peyro, creador de Yu Miki, es un VTuber duranguense que encontró en ella una forma de expresarse y, sin buscarlo, conectarse con su audiencia. El nombre de Yu Miki proviene de un chip de sintetizador Yamaha, el YM3812, cuyo sonido Peyro relaciona con la esencia del personaje. Este personaje comenzó como una figura secundaria en una serie animada que Peyro desarrollaba, pero rápidamente creció hasta tomar el protagonismo. Inspirado en los demonios japoneses conocidos como "oni", Yu Miki representa esa dualidad de lo oculto y lo humano, lo que le permite a Peyro proteger su identidad y experimentar con narrativas innovadoras en sus streams.

“Darle mi voz a Yu Miki me ha permitido explorar una parte femenina en mí, sin necesidad de cambiar quién soy”, comenta Peyro. Para él, cada stream es una especie de show en vivo donde mezcla entretenimiento y actuación. La respuesta de la audiencia ha sido diversa; algunos seguidores se sienten atraídos solo por el diseño visual del personaje, otros siguen su historia y se involucran en la música que crea, sin embargo también hay quienes en menor parte solo buscan faltarle el respeto a el y al personaje, lo cual ha sido uno de los desafíos más grandes con los que lidia en su comunidad. "Muchos se olvidan de que hay una persona detrás de la pantalla", señala Peyro, reflexionando sobre los aspectos más tóxicos de la plataforma Twitch.

Los seguidores de Yu Miki disfrutan principalmente de su contenido de videojuegos. Les gusta acompañarla mientras juega, y en ocasiones, sumarse a las dinámicas de juego. Peyro comenta que, aunque muchos llegan por los videojuegos, lo que realmente los retiene es la personalidad de Yu Miki. En segundo lugar está la música que él crea a través del personaje, y finalmente, las historias de vida que comparte, en las que Yu Miki también juega un papel especial.

#vtuber #anime #espvtuber #smallstreamer #r34 ♬ Koinu no Carnival -From "Minute Waltz"- - EHAMIC @fpeyro muchos se han preguntado como hice mi personaje! así que esta es la historia jajaja #twitch

Yu Miki tiene dos frases que la caracterizan. La primera, que dice en tono de broma, es: “Eso no es chocolate”, una frase que Peyro menciona con humor en cualquier contexto. La segunda, más profunda, es “crear a toda costa”, un lema que ambos, Yu Miki y Peyro, comparten. Esta necesidad de crear continuamente es lo que da vida al personaje y mantiene a Peyro innovando.





Una de las experiencias que más ha marcado a Peyro es el impacto positivo de hablar abiertamente sobre salud mental. Regularmente menciona en sus streams que asiste a terapia y sigue un tratamiento psiquiátrico, animando a su audiencia a hacer lo mismo si lo necesitan. En una ocasión, uno de sus espectadores le comentó que, tras escuchar sus consejos, decidió ir a terapia y descubrió cosas de sí mismo que desconocía. “Más allá de lo hilarante del momento, sentí que lo que en realidad me quiso decir fue: ‘por tu culpa salí del clóset’, y se me hizo muy chido que se animara a dar ese brinco de comodidad”, comparte Peyro. “Es increíble que alguien llegue al chat diciendo, ‘descubrí algo de mí que no sabía’.”

Peyro insiste en que para quienes desean comenzar en el mundo del streaming, la clave es disfrutar el proceso. “No importa el cómo; importa que realmente te guste lo que haces”, aconseja. Además, hace un llamado a apoyar a los artistas locales. "En Durango hay mucho talento, solo falta el impulso necesario para que no se pierda”. También agradece el respaldo que ha recibido en su camino artístico, especialmente en la música, y espera que su trabajo inspire a otros a seguir sus sueños creativos.

Finalmente, Peyro invita a la audiencia a unirse a sus transmisiones en vivo, donde aparece como FPeyro en Twitch o TikTok, y también a escuchar la música que crea bajo el nombre de Loonely Comedian, disponible en todas las plataformas.