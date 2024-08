La seguridad en los vuelos recibe un toque único gracias a Pokémon, en una colaboración innovadora entre The Pokémon Company (TPC) y All Nippon Airways (ANA). En el contexto del Mundial de Pokémon en Hawái, ambos gigantes han presentado un video de seguridad en vuelo que integra a los icónicos personajes de la franquicia.

Este video no es solo una novedad para los aficionados a Pokémon, sino también una primicia para la aviación. Es la primera vez que estos personajes se utilizan para ilustrar medidas de seguridad, combinando la familiaridad de Pokémon con la seriedad de las instrucciones de vuelo.

El material muestra a Pikachu, Pichu, Psyduck, Machamp y otros en animaciones 3D, así como elementos gráficos inspirados en el universo Pokémon. A pesar de contar con ilustraciones en 2D, la presencia constante de los Pokémon hace que las directrices de seguridad sean más amenas y comprensibles.

Fantastic news! ANA and Pokémon have joined forces for an exciting collaboration! 🎉Stay tuned for the big reveal on August 16th!

#Pokémon #PokémonAirAdventures #PikachuJet #EeveeJet pic.twitter.com/TSw3JcYwc7 — All Nippon Airways (@FlyANA_official) August 13, 2024

En palabras de la aerolínea, "Queremos ofrecer a nuestros clientes una experiencia de vuelo más entretenida y educativa, a través de un video de seguridad que atraiga a personas de todas las edades".

Pokémon hace más divertida la seguridad en los vuelos / Foto: ANA

Este video exclusivo se exhibirá solo en dos aviones temáticos: el Pikachu Jet NH y el Eevee Jet NH. Entre las escenas destacadas, Mr. Mime demuestra de manera lúdica cómo usar una máscara de oxígeno en caso de emergencia, y se ilustran situaciones como el uso del cinturón de seguridad durante turbulencias y los procedimientos de evacuación.





¿Te gustaría que este tipo de iniciativas, como el video de seguridad de Pokémon, se trasladara a nuestro país? Imagina cómo sería ver a tus franquicias favoritas creando contenido divertido y educativo para mejorar las medidas de seguridad en nuestros vuelos. Aunque por ahora solo podemos disfrutar de estas innovaciones en otras partes del mundo, es emocionante pensar en las posibilidades y en cómo la creatividad puede transformar incluso los aspectos más rutinarios del viaje.