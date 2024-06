¿Qué videojuegos no te puedes perder este mes de junio?

Junio llega con una emocionante variedad de nuevos videojuegos que prometen mantenernos ocupados durante todo el mes. Desde expansiones de juegos populares hasta nuevas entregas y remasterizaciones, las opciones son variadas y atractivas para jugadores de todas las plataformas. Aquí te presentamos una selección de los lanzamientos más esperados y relevantes.

Este mes, Honor of Kings, el exitoso MOBA chino, llega a dispositivos móviles Android e iOS. Con una jugabilidad similar a la de League of Legends: Wild Rift, este título busca conquistar el mercado occidental a partir del 20 de junio.

El 21 de junio se lanzará "Shadow of the Erdtree", la expansión de Elden Ring. FromSoftware ha anunciado que esta será su aventura más grande hasta la fecha, lo que ha generado grandes expectativas entre los fans de sus títulos anteriores como Dark Souls y Bloodborne.

El 3 de junio, The Elder Scrolls Online celebró su décimo aniversario con la expansión "Gold Road". Esta actualización, que llegó primero a PC y más tarde a PlayStation y Xbox, presenta a Ithelia, una princesa daédrica olvidada, y una nueva zona llamada el Bosque Occidental. La expansión también introduce la mecánica Gold Road, permitiendo la personalización de habilidades y continuando la historia dejada por Necrom.

El 4 de junio se lanzó Star Wars Hunters, un juego free-to-play que ofrece combates en equipo en una arena en el planeta Vespaara. Este título presenta un elenco diverso de personajes que sobrevivieron a la caída del Imperio Galáctico, incluyendo droides modificados, una asesina Sith, cazarrecompensas y más. Cada personaje aporta una jugabilidad única con sus propias ventajas y debilidades.

El 14 de junio llega Shin Megami Tensei V: Vengeance, la versión definitiva del popular juego. Esta edición incluye mejoras visuales, nuevas zonas, demonios y música, así como un sistema de combate mejorado y una historia original titulada "Canon de la venganza". Los fans de la saga podrán disfrutar de una experiencia renovada en un Tokio postapocalíptico.

El 14 de junio también marca el lanzamiento de Monster Hunter Stories para PS4, Nintendo Switch y PC. Este juego, originalmente exclusivo de Nintendo 3DS, llega con mejoras visuales y doblaje. Además, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin estará disponible en PS4 por primera vez. Ambos títulos ofrecen aventuras únicas con elementos prestados de la saga Pokémon.

El 18 de junio, los amantes del terror podrán disfrutar de Still Wakes the Deep. Esta aventura narrativa en primera persona, ambientada en una plataforma petrolífera, promete sustos y una atmósfera inquietante. Desarrollado por The Chinese Room y creado con Unreal Engine 5, el juego presenta gráficos y sonido de alta calidad, inspirados en clásicos del género como "La Cosa" de 1982.

El 27 de junio, Nintendo lanzará Luigi's Mansion 2 HD, una remasterización del clásico de Nintendo 3DS. Esta versión mejorada presenta gráficos actualizados y ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de las aventuras del simpático Luigi en su lucha contra fantasmas.

Otros lanzamientos destacados incluyen V Rising para PS5, que llegó el 11 de junio, Rusted Moss para PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, disponible a partir del 20 de junio, y Super Monkey Ball Banana Rumble para Nintendo Switch el 25 de junio. Además, Tchia se lanzará para Nintendo Switch el 27 de junio y Spy x Anya: Operation Memories estará disponible para PS5, PS4, Nintendo Switch y PC el 28 de junio.





Con tantos lanzamientos emocionantes este mes, los jugadores tienen muchas opciones para explorar y disfrutar. Ya sea sumergirse en nuevas aventuras, revivir clásicos remasterizados o enfrentarse a desafíos en expansiones, junio promete ser un mes lleno de diversión y entretenimiento para la comunidad de gamers. ¡Prepárate para sumergirte en mundos virtuales y disfrutar de horas de juego!