¿Quién es Emio? Nintendo revoluciona las redes con un misterioso anuncio

Nintendo ha sorprendido una vez más a su audiencia con un anuncio inusual y misterioso que ha encendido las redes sociales. La compañía japonesa ha revelado a un siniestro hombre sonriente, generando gran expectación y especulación entre los seguidores.

En un primer vídeo de apenas 20 segundos, Nintendo ha dejado claras algunas pistas: a diferencia de sus populares lanzamientos como Mario, Pikachu o Animal Crossing, el nuevo proyecto apunta a un público adulto, según el sistema de clasificación por edades. Esto no significa que Nintendo abandone su imagen de compañía familiar, pero marca una evolución hacia contenido más maduro, continuando la tendencia iniciada con los clásicos de Nintendo Switch Online para mayores.

Nintendo destaca por realizar anuncios inesperados, y este no ha sido la excepción. La compañía ha compartido en sus redes sociales un breve vídeo donde, tras varios segundos de silencio, aparece una figura perturbadora: un hombre con una bolsa en la cabeza, pintada con una siniestra sonrisa.

Este anuncio ha sido difundido por las cuentas de Nintendo a nivel mundial, y las teorías no han tardado en surgir. La más plausible sugiere que se trata de un nuevo videojuego de terror exclusivo para Nintendo Switch. No sería la primera vez que Nintendo incursiona en este género; hace más de 20 años lanzó el aclamado Eternal Darkness: Sanity’s Requiem para GameCube, y tanto Wii como Wii U han tenido entregas de Project Zero (Fatal Frame).

En la web oficial de Nintendo, donde se muestra la imagen de Emio, se puede ver a la figura en dos estados: una con la gabardina abrochada y un rostro pintado en la bolsa más complaciente, y otra con la gabardina desabrochada y rasgos más agresivos y perturbadores. La pregunta que se hacen muchos fans es: ¿Quién es Emio?





La respuesta parece estar en la única figura enmascarada y con gabardina del avance. En el tráiler japonés, el título del vídeo es "笑み男" (Emi otoko), que en español se traduce como El hombre que sonríe, haciendo alusión al rostro pintado en la bolsa de papel que lleva en la cabeza.

Las expectativas están altas y las especulaciones continúan. Sin duda, Nintendo ha logrado captar la atención de su audiencia con este misterioso anuncio, y solo el tiempo dirá qué nos depara este nuevo y enigmático proyecto.