Recuerdo desbloqueado: la Nintendo 64 cumple 26 años

Nintendo 64 es una de las consolas más famosas, este 23 de junio cumple 26 años desde su lanzamiento en Japón con un precio de 200 dólares en el año de 1996.

Muchas de las entregas que tuvo aún causan furor en los usuarios de las consolas más recientes, tal es el caso de la Nintendo Switch que a finales del año 2021 se lanzó un paquete de expansión para disfrutar estos juegos que fueron tendencia en su época.

La sucesora de la Super Nintendo fue una innovación para los juegos de "Nintendo Company" pues pasaría del formato de 16-bits a 64-bits así como el tan esperado salto a los gráficos en 3D y el soporte de hasta cuatro jugadores.

En su primer día de lanzamiento la Nintendo 64 tuvo alrededor de 500 mil ventas tan solo en Japón y durante su periodo de vida alcanzó más de 33 millones de consolas vendidas.

Juegos más populares de la Nintendo 64

Sin duda el juego mas icónico de esta consola fue el lanzamiento de Super Mario 64, un tema que para muchos gamers ha sido uno de los mejores de la historia e influyente de nuevas entregas recientes, incluso alcanzó ventas de alrededor de mil 191 millones de copias.

Otra de las entregas representativa de esta consola es GoldenEye 007, recibiendo incluso un galardón de oro como juego del año en 1998 y consiguiendo vender alrededor de 1000 millones de unidades.

Otro juego del fontanero favorito de muchos: Mario kart 64, quien no consiguió las mil millones de unidades vendidas en comparación con el agente 007, pero gracias a su popularidad no pudieron faltar nuevas entregas de este videojuego de carreras en las consolas que le siguieron a la Nintendo 64.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time con alrededor de 760 millones de ventas y Pokémon Stadium con alrededor de 600 millones de unidades vendidas.

Sin duda el legado de esta consola como muchos de sus juegos perdura hasta la actualidad y con el desarrollo de las nuevas tecnologías el concepto y la jugabilidad ha evolucionado a lo largo del tiempo.

Cuéntanos ¿Cuál es tu videojuego favorito de la Nintendo 64?