Retrato de amor: Se viraliza foto de recién casados paseando bajo la luz de la luna

La imagen de una pareja de recién casados caminando a mitad de la noche conquistó a los internautas, esto luego de que la usuaria de Twitter @JudithRico_ n compartiera la imagen en su cuenta personal.

Toda una escena romántica protagonizó este par de enamorados, quienes paseaban a mitad de la noche una plaza de El Collado, en la ciudad de Soria, ubicada al norte de España. En la foto se observa a la pareja abrazada mientras que tiernamente si miraban uno al otro en su andar.









¿Cómo surgió la postal?

En su publicación Judith Rico narró cómo capturó tan romántico momento: "Esta madrugada vi una tontería preciosa y no pude evitar sacar esta foto. Sobre las 2 de la madrugada salí al balconcito donde me alojo, vi una pareja de recién casados, iban solos, él se quitó la americana y se la puso a ella, se miraban, se abrazaban... me encantó".

Asimismo agregó "en mi vida he visto una pareja de recién casados solos, tan tiernos, sin tanta parafernalia detrás". Su publicación obtuvo más de 4 mil me gusta y ha sido compartido más de 8 mil veces.

La imagen se hizo viral y en instantes los usuarios compartieron este momento inédito, pero en esta historia no podían faltar los famoso menes, pues aunque era un momento muy romántico, la pareja no se salvó y los internautas aprovecharon la fotografía para hacer burla de su situación sentimental.

Yo, en el amor pic.twitter.com/kS1aGPzO06 — Saúl Zenteno-Bueno (@saulzenteno) August 7, 2022

Esta hermosa escena ha arrasado en redes sociales emocionando a miles de personas, pues gracias Judith Rico, ahora todos somos parte de ese gran momento, sin embargo varios usuarios siguen a la espera de que la pareja se haga pública en redes sociales para conocer más acerca de su historia de amor que capturó la atención del mundo a través de un imagen.