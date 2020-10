Alarmante que mueran niños mexicanos por cánceres que se pueden tratar: OMS

El director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, lamentó que en México y en cualquier parte del mundo mueran niños que padecen cánceres que pueden se tratados a falta de medicamentos.

En este contexto, señaló que el Covid-19 ha revelado desigualdades en los sistemas de salud públicos y privados de todo el mundo.

Además puntualizó que los servicios oncológicos esenciales, tanto para pacientes externos como los internados en un hospital, se han visto severamente afectados tras la pandemia.

Mientras tanto en México, los padres de los niños con cáncer continúan con las manifestaciones en el Senado de la Republica para exigir que se garantice el abasto de medicamentos para sus hijos.

Dicha manifestación ocurrió pasado lunes 12 de octubre, durante la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y del director de Cofepris, José Alonso Novelo, donde los papás recordaron que van 712 días con un flujo intermitente de medicamentos oncológicos y que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para resolver la situación.