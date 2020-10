Científicos cuestionan inmunidad tras casos de reinfecciones de Covid

Luego de que se hiciera público el caso de un hombre en Estados Unidos infectado dos veces de Covid-19, varios científicos señalaron que este muestra que aún queda mucho por aprender sobre las respuestas inmunitarias, además plantea dudas sobre la vacuna.

Se trata de un varón de 25 años de edad, que reside en Reno, Nevada, quien dio positivo en abril después de mostrar síntomas leves, luego se enfermó nuevamente a fines de mayo con un episodio más grave, según señaló la revista médica Lancet Infectious Diseases en una publicación.

El informe fue publicado pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se contagió con Covid-19, asegurara que ahora tenía inmunidad ante este virus.

Los científicos indicaron que si bien las incidencias conocidas de reinfección parecen raras, y el hombre de Nevada se ha recuperado, casos como el suyo son preocupantes. Pues han sido notificados de otros casos aislados de reinfección en todo el mundo, incluso en Asia y Europa.

SimonClarke, experto en microbiología de la Universidad de Readingde, Gran Bretaña, señaló que "cada vez está más claro que las reinfecciones son posibles, pero aún no podemos saber qué tan común será".

Agregó que si las personas pueden reinfectarse fácilmente, también podría tener implicaciones para los programas de vacunación, "así como para nuestra comprensión de cuándo y cómo terminará la pandemia".