Covid-19: qué cuidados debo aplicar tras recibir la vacuna

A una año y medio de que comenzara la pandemia de la Covid-19, millones de personas alrededor del mundo ya han sido vacunadas, sin embargo, algunas se preguntan en qué pueden cambiar sus vidas luego de recibir las inmunizaciones por ello expertos de diferentes países e institutos informan respecto a los cuidados y medidas que deben aplicar luego de recibir la dosis.

Pero debemos recordar que las medidas pueden cambiar a medida que se conozca más de las vacunas o de las actuales variantes del Coronavirus. Asimismo pueden variar dependiendo de cada país, ya que en algunas naciones la vacunación va muy avanzada mientras que en otras no va ni a la mitad.





Antes de recibir la vacuna anticovid

Expertos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), aseguran que la prevención y cuidados comienzan incluso antes de recibir la vacuna, por ello recomiendan que las personas investiguen sobre esta debido a todas las noticias falsas que las rodean.

Expertos aseguran que si no estas seguro de vacunarte lo mejor que puedes hacer es hablar con tu médico. Pero actualmente en las únicas situaciones en las que no se recomienda son en las siguientes situaciones a fin de evitar posibles efectos adversos:

Si has tenido reacciones alérgicas graves a alguno de los ingredientes de las vacunas anticovid.

Si estás enfermo o presentas algún síntoma de Covid-19 (en ese caso, podrás vacunarte una vez te hayas recuperado siempre y cuando tu médico te dé su aprobación).





¿Cuándo considerar a una persona completamente vacunada?

La UNICEF destaca que crear inmunidad requiere tiempo. Se considerará que alguien está completamente vacunado una vez que hayan transcurrido dos semanas de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech o la de Moderna.

Así como 15 días desde la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca; o dos semanas desde la única dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.

via GIPHY

¿Me puedo contagiar o contagiar a otros si ya me vacuné?



De acuerdo con el especialista mexicano Guillermo Torre, aún con la vacuna anticovid podrías contagiarte (quizás de manera asintomática) y contagiar a otros, sobre todo a aquellos que no están vacunados.

Esto se debe a que la mayoría de las vacunas no aseguran al cien por ciento aún evitar la posibilidad de contagio, sino sobre todo la enfermedad sintomática y grave.

Imagen ilustrativa/ Foto: Archivo | El Sol de México

Aunque ya es más baja la probabilidad, cualquier transmisión del virus entre personas vacunadas, podría llevar el virus a sus personas cercanas no vacunadas.

Algunos estudios demuestran que algunas vacunas sí podrían ser efectivas aún para evitar la replicación del virus. Como la Pfizer y Moderna que usan la tecnología de RNA mensajero y son capaces de replicar el virus.

Mientras que la AstraZeneca (usa la tecnología de adenovirus), aunque estaban asintomáticos, sí tenían el virus replicándose en su epitelio nasal, destaca el especialista mexicano.





Si ya me vacuné ¿aún debo debo usar cubrebocas?

Aunque las vacunas que actualmente se aplican están demostrando ser muy efectivas para proteger a las personas contra la Covid-19, todavía se investiga la posibilidad de que una persona vacunada pueda transmitir el virus aunque no presente síntomas. Por ello, los expertos recomiendan continuar con el lavado de manos, cubrebocas y sana distancia fin de proteger a los demás.

Si tú ya recibiste la vacuna y acudes a un lugar donde hay personas no vacunadas, tú aunque tenga la vacuna debes usar el cubrebocas, explica Guillermo Torre.

Quien agrega que a pesar de que el CDC anunció que vacunados con ciclo completo no necesitan cubrebocas en México no aplica esta medida, ya que las vacunas en Estados Unidos son predominantemente Pfizer y Moderna. Mientras que "nosotros tenemos un portafolio diferente, implica distintos niveles de protección. Por ahora, no descuides el cubrebocas", destaca el médico.