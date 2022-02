¿Cuántos días duran los síntomas de Ómicron? Esto es lo que se sabe

No obstante la velocidad con la que se ha propagado Ómicron, poco a poco se empieza a comprender mejor esta variante del Covid-19 y cómo afecta a las personas vacunadas, no vacunadas o que han tenido una infección por Covid. Hasta el momento esto es lo que se conoce sobre sus síntomas y la duración de los mismos.

SÍNTOMAS MENOS GRAVES SI SE TIENE LA VACUNA

De acuerdo al Centro de Salud de la Universidad de California, las variantes Delta y la Ómicron causan síntomas similares de Covid-19, como tos, fiebre y fatiga. Asimismo se señala que existe evidencia que un reducido número de contagiados llegan a perder el olfato y el gusto.





“Ómicron también tiene menos probabilidades de causar una enfermedad grave, como la neumonía, que puede requerir tratamiento en el hospital”, informa el centro de salud.

El estudio remarca la importancia de inmunizarse, ya que expresa que en las personas totalmente vacunadas o que ya cuenten con el refuerzo, los síntomas Ómicron tienden a ser leves.

“En las personas no vacunadas, los síntomas pueden ser bastante graves, lo que puede llevar a la hospitalización o incluso a la muerte”, se añade.

LOS SÍNTOMAS SE MANIFIESTAN PRONTO

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que los síntomas de Ómicron pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus.

Entre los síntomas están: tos, fatiga leve o grave, congestión o secreción nasal, dolor de garganta y dolor de cabeza. Pueden presentarse, aunque no es muy frecuente, dolores musculares, náuseas o vómitos, y diarrea.

ESTA ES SU DURACIÓN

Recientemente, la doctora Lisa Maragakis explicó en un artículo que los síntomas del virus tienen una duración diferente para cada persona, especialmente cuando se trata de un caso no tan grave como sucede con Ómicron.

"Quienes tienen un caso leve de Covid-19 suelen recuperarse en una o dos semanas", escribió Maragakis.

Para los casos graves, el tiempo de recuperación “puede durar seis semanas o más, y puede haber daños duraderos en el corazón, los riñones, los pulmones y el cerebro”, expuso Maragakis.

La especialista añade que la mejor protección sigue siendo vacunarse y recibir una dosis de refuerzo cuando sea posible, usar cubrebocas en público, practicar el distanciamiento físico, y lavarse las manos con frecuencia.





