¿Qué puedo hacer y que no si recibí la vacuna anticovid? Científicos lo explican

Durante este año 2021 la vacunación anticovid ha avanzado en numerosos países, sin embargo, algunos ciudadanos han externado dudas respecto a qué actividades pueden cambiar en su vida tras recibir las inmunizaciones.

Por ello, científicos de todo el mundo han publicado una serie de recomendaciones para las personas que ya han sido vacunadas y aquí te las compartimos todas.

Antes de comenzar con el listado debemos especificar que los especialistas de la salud señalan que dichas recomendaciones pueden cambiar a medida que se conozca más de las vacunas o de las actuales variantes del Coronavirus.

Los Centros para el Control de las Enfermedades de EE.UU. (CDC), por sus siglas en inglés), señalaron que las personas están completamente vacunadas dos semanas después de recibir la última inyección de las vacunas que se administran en una serie de dos dosis, como las de Pfizer o Moderna.

O también dos semanas después de recibir una vacuna de dosis única, como la de Johnson & Johnson.

¿Puedo realizar reuniones con amigos?

Según destacan los científicos, esta ha sido una de las dudas más recurrentes de las personas que han recibido la vacuna y aunque la respuesta depende de las regulaciones vigentes en cada país, los especialistas coinciden en que no supone un riesgo reunirse con otras personas en pequeños grupos ¡Ojo! Si estas ya están vacunadas.

Una reunión con un pequeño grupo de personas vacunadas, según la Universidad de Harvard, es considerada de bajo riesgo, ya sea en espacios abiertos o cerrados, y no es necesario el uso de mascarillas.





¿Me puedo ir de vacaciones?

El CDC aseguró que era seguro para las personas que estaban vacunadas viajar, siempre que mantuvieran la mascarilla en los medios de transporte público, incluidos aviones.

Incluso las investigaciones recientes sugieren que las personas vacunadas pueden viajar sin necesidad de hacer cuarentenas o presentar pruebas de Covid-19, dado que para ellos el riesgo es bajo.

Sin embargo esto solo aplica para Estados Unidos. A excepción de los CDC, la mayoría de las recomendaciones señalan que, de momento, no es prudente viajar, aunque te hayas vacunado.





¿Qué pasa si recibí la vacuna y tuve contacto con alguien contagiado?

La duda que han expresado gran parte de las personas vacunas es esta. Por ello el CDC destaca que si ya te has vacunado y has estado cerca de alguien que tiene Covid-19, no es necesario que hagas cuarentena ni que te hagas la prueba a no ser que presentes síntomas.

Sin embargo, la situación es diferente si vives con otras personas que no están vacunadas. En ese caso se recomienda mantenerse alejado de los demás durante 14 días y hacerse la prueba, incluso si no tienes síntomas.

Imagen ilustrativa/ Foto: Archivo | El Sol de Morelia

Recibí la vacuna, ¿Qué sigue?

Los expertos insisten en que cada persona debe realizar una profunda evaluación de riesgos y tomar en cuenta que ninguna vacuna es totalmente efectiva.

Además se desconoce cuánto tiempo dura su protección y tampoco del todo cómo responden a las nuevas variantes. Es por esto que los científicos insisten en que se deben mantener las medidas de prevención que ya conocemos como el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante, respetar la sana distancia y la aplicación de gel antibacterial, lo que ayudará a frenar la propagación del Coronavirus incluso aunque hayamos recibido la vacuna.