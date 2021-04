Semana Santa: Consejos para evitar ahogamientos

Sabías que más de 90% de los ahogamientos se pueden prevenir, es por eso que hay que estar atentos a las recomendaciones, tomar precauciones y sobre todo conocer los lugares que se van a visitar, ya sea una alberca, presa, o río.

Irma Ávila encargada en Durango de la Asociación Nacional de Salvamento y Rescate Acuático, manifestó que primero no se debe dejar la toda la responsabilidad y tarea a las autoridades, sino ser responsable con prevención en las vacaciones, o en cualquier paseo.

Debido a que cada escenario acuático o cuerpo de agua se comporta de manera diferente, hay que conocer bien a donde vamos a ir, la profundidad y temperatura de agua, también estar atento si en el lugar hay personal de rescate capacitado en caso de accidente.

Errores comunes que se deben evitar

Hay que saber que incluso nadadores profesionales pueden sufrir ahogamiento, pues comenten el error de irse a nadar a aguas abiertas solos, y eso no se debe hacer, siempre hay que llevar un flotador, e ir acompañado, porque puede dar un calambre o sentirse desesperado.

Dejar a los niños solos, es otro de los errores más comunes, un menor nunca debe perderse de vista, debe estar siempre a un brazo de distancia de los padres.

Recordar que cuando una persona se está ahogando no emite sonido, no puede gritar, y la persona está luchando por salir, no se debe confundir con un juego, ante cualquier sospecha de una persona está en peligro se debe actuar.

Aunque una persona sepa nadar y vea a otra en problemas, no debe lanzarse sino está capacitado, porque puede resultar peor, y de una perdida muchas veces se pueden dar 2 ahogamientos, lo que se debe hacer es lanzar un objeto de flotación para que la persona se sostenga y después jalarlo a la orilla.

No hay que arriesgarse a meter, siempre recordad que no se tiene la capacidad de rescatar a alguien, aunque muchas veces la adrenalina hace que las personas se lancen a rescatar a alguien y muchas veces sin saber nadar.

Jamás llegar a rescatar a alguien de frente, siempre debe llegarse por atrás, porque la persona esta tan alterada que puede tratar de usarte como flotador, hablar con ella y pedirle que se calme y que pronto estará a salvo.

Recomendaciones generales

Para los padres de familia, una de las mejores inversiones que debe hacer, es llevar a sus hijos a que aprendan a nadar porque a lo largo de su vida se encontrará con situaciones que tienen que ver con el agua.

Siempre que se va a ir a las albercas o a un cuerpo de agua hay que llevar un objeto de flotación, el objeto puede detener un ahogamiento, y evitar que otra persona se lance al agua si no está capacitada.

Para no convertirte en victima en un rescate, y la persona está tratando de hundirte, debes irte abajo para que te suelte, lo hará porque sentirá que ya no le sirves como flotador.

Tip para hacer un flotador casero

Para tener un flotador casero y muy efectivo tanto para niños como adultos, la rescatista Irma Ávila recomienda guardar un envase de 10 litros ya sea de agua o de productos de limpieza, además de eso solo se requiere una cuerda suficientemente larga.

Se amarra la cuerda a la tapa, se llena de 500 mililitros de agua para que sea estable y se puede pintar por dentro también.