Señales para identificar la codependencia y qué hacer

Conoces a alguien que llega a tener problemas porque se compromete demasiado y siempre dice que sí, a su pareja, amigos, conocidos, o en el trabajo, o trata siempre de ser muy complaciente con los demás, sí es así, podría tratarse de una persona codependiente pues es una conducta que usualmente presentan.

La psicóloga Fabiola Loya, indica que este tipo de personas se caracterizan porque quieren salvar a todo mundo, se comprometen, se llenan de tantas actividades porque no pueden decir “No”, aunque por dentro se sientan exhaustas.

¿De dónde viene la codependencia?

Mucho tiene que ver con la infancia, de cómo nos desarrollamos, que conductas aprendimos de los papás, los conceptos en la familia.

Por ejemplo, al estar pequeños no tenemos juicio, queremos correr, jugar, cantar, hacer muchas cosas, pero entonces mamá o papá comienzan a detenernos o frenarnos con frases como: “no está bien que hagas esas cosas”, “no digas groserías”, “necesito que te sientes bien”, y al llegar a la vida adulta inconscientemente se trata de complacer, para que por ejemplo la pareja no los rechace o abandone.

Mucho tiene que ver con la infancia, de cómo nos desarrollamos, que conductas aprendimos de los papá / Foto: silhouette | Pixabay

Comienzan a depender de alguien, que no quieren dejar a pesar de que se esté generando un daño, “lo retengo, empiezo a controlar, mentir o manipular, para que se quede”.

La especialista señala que la codependencia siempre va a estar ligada a la dependencia, es como un “match”, una persona codependencia y una dependiente, las personas dependientes usualmente presentan problemas de adicción, al alcohol, sustancias, cigarro, apuestas, mujeres, infidelidad, necesitan al otro, pero a la vez lo hacen sentir culpable.

¿Cómo se ve la codependencia?

La codependencia se ve en control y manipulación, en justificar conductas, en el caso de una pareja, puede ser cuando aparentemente “están muy enamorados”, creen que no pueden vivir uno sin el otro, pero solo es romanticismo demasiado exagerado, y usualmente se dicen frases como: “te amo mucho, eres el amor de mi vida, no puedo vivir sin ti” o “yo nunca había tenido una pareja que me quisiera tanto”.

En algunos casos no se detecta que hay un problema, lo confunden con el romanticismo, pero es algo idealizado, dejan de hacer cosas para complacer al otro. Se evita decir lo que sientes o lo que piensas por miedo al rechazo, se reprimen sentimientos como cuando niño, por ese miedo al abandono.

El problema es que en la codependencia la manipulación va aumentando, primero agresión emocional, luego agresión pasiva, y sube a agresión física. Hacemos todo por el otro y nos abandonamos sin darnos cuenta.

¿Cómo salir de una relación de codependecia?

Lo primero es revisar cómo está tu autoestima, porque no es solo culpar a la otra persona que te está lastimando, hay que ver por qué lo estoy permitiendo, y ser capaz de poner límites para estar tranquila, eso es un acto de amor propio.

En la autoestima no solo es decir “estoy bien”, “me voy de compras, me lo merezco”, es ver la parte interior, cuánto leo, informarme sobre relaciones sanas, revisar mi calidad de sueño, atender la salud, eso es un mantenimiento real, un cuidado por dentro que va desde la alimentación, hasta ver cómo te relaciones con las personas, solo así se puede detectar como estamos.

También el tema familiar se debe revisar, ya que probablemente se está arrastrando algo que te hace caer en relaciones así y debe tratarse en un proceso terapéutico. Quitar el pensamiento de “yo puedo con esto”, “yo lo puedo controlar”, porque luego resulta que no puedo, y al no ser capaz llega una desvalorización, sigue el conflicto, y cuando te das cuenta ya caíste en una depresión.