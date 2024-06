“Sergio el bailador”, la canción que escribió un duranguense en un ticket

Sí, la famosa canción de “Sergio el bailador” fue escrita por un duranguense, y se trata precisamente de Lupe Esparza, vocalista y fundador del grupo Bronco. El nacido en una comunidad del municipio Francisco I. Madero. El tema que llevó al estrellado a esta famosa agrupación, tiene una historia peculiar.

Resulta que la creatividad para esta canción le llegó a José Guadalupe Esparza Jiménez mientras sus días los dividía tanto en la música como en su trabajo, que era la albañilería. Cuando tenía la idea, a fin de plasmarla, buscó lo que estaba a su alcance y fue un ticket. “Sergio el bailador”, canción mundialmente famosa, comenzó a escribirse en un pequeño papel.

El duranguense contó además que la canción está inspirada en uno de sus compañeros del trabajo en la construcción, quien era un hombre alegre / Foto: Cortesía Instagram Grupo Bronco

“La escribí en el billete, en el boleto o el ticket en americano del pueblito donde yo vivía al lugar de mi trabajo que era albañilería y que no era precisamente el ingeniero. Y ahí escribí las primeras notas, las primeras palabras de canción, obviamente no me iba a caber ahí toda la canción, pero tenía la idea”, contó en fechas pasadas durante una entrevista que se viralizó.

“Mi canción ‘Sergio El Bailador’ es tal vez la canción que menos riqueza literaria podría tener, pero es a la que le debo mucho porque esa canción abrió la puerta para que salieran los caballos de Bronco, que no los detuviera nadie, fue la primera canción que tuvo éxito”.