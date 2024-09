¿Sufres de piedras en el riñón? Estos son los alimentos que debes evitar a toda costa

La mayoría de las personas que son amantes de los refrescos y otros alimentos que contienen aderezos y proteína podrían estar dañando sus riñones y destrozando su estómago, de acuerdo con diversos estudios publicados por expertos en la materia.

Y es que comúnmente lo que conocemos como cálculos o piedras en los riñones, son una incidencia de la litiasis urinaria, problema que ha incrementado en las últimas décadas, por ellos los científicos y médicos especialistas se han abocado a informar sobre los alimentos que provocan estas "piedritas" que ponen en riesgo la salud.

De acuerdo con el médico e influencer, Polo Guerrero, el comer proteínas provenientes de animales puede aumentar la probabilidad de las piedras en los riñones.





Asimismo, indica que los alimentos como la carne de cerdo, pollo, pescados y huevos, contienen bastante sodio, por lo que se recomienda no exceder su consumo.

El también tiktoker informó que el beber bastante agua podría prevenir el riesgo de que los cálculos aparezcan, y reducirlas en caso de que el paciente ya las tenga, pues tomar suficiente líquido podría alargar el tiempo en el que éstas reaparecen.

Pero no todos los alimentos son malos, pues Polo Guerrero señaló que las bebidas como el café y té no contienen sodio, por lo que no causan ningún daño al organismo.

Curiosamente los refrescos sin azúcar y el agua mineral, también son bebidas que puedes tomar sin problema, siempre y cuando no sea en exceso, destaca el especialista.













Consejos para prevenir las piedras en los riñones

A continuación te compartimos algunos consejos que emiten los médicos para prevenir la formación de los cálculos renales:

