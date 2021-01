Te explicamos cómo funcionan los sondeos a adultos mayores para recibir vacuna anti Covid

Recientemente dio inicio la Estrategia de Información Telefónica Correcaminos, que forma parte de la estrategia nacional de vacunación contra la Covid-19 en México, en el cual se contempla a los adultos mayores para recibir la dosis, a continuación te contamos todo lo que debes de saber de esta.

Debemos recordar que el objetivo del Plan Nacional de Vacunación es inmunizar como mínimo al 70 por ciento de la población en el país.

Por lo que el Gobierno federal planea llevar a cabo la vacunación en cinco etapas en las que se distribuya a la población de acuerdo a su prioridad: primero el personal de salud de primera línea contra el Covid-19, posteriormente las personas de 60 años y más, quienes comenzarán a recibirla en febrero y termina en abril de 2021.

Es por esto que la Secretaría del Bienestar ya realiza llamadas a los adultos mayores para preguntarles si quieren recibir la vacuna y si pueden trasladarse a los puntos de vacunación, o no, lo cual forma parte de la preparación para iniciar con la fase 2.

Se pretende que esta segunda etapa, se comience a vacunar primero a las personas mayores de 80 años, población estimada en dos millones 035 mil 415 personas. Luego las de 70 a 79 años, un aproximado de 4 millones 225 mil 668 personas.

Con el Operativo Correcaminos se considerarán más de 10 mil puntos de vacunación en los 32 estados de México. Además se integrarán brigadas de 12 personas que contemplan a 30 mil servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, así como el personal de las diversas instituciones del sector salud, Sedena, Marina y personal voluntario en caso de que se necesite.

Pero, ¿Para qué son las llamadas de la Secretaría del Bienestar?

En la semana del 18 de enero inició en México la Estrategia de Información Telefónica Correcaminos, en las cuales se realizan cuatro preguntas:

Saber si vive el beneficiario registrado

Si desea aplicarse la vacuna contra COVID-19

Si puede trasladarse al Centro de Vacunación más cercano a su domicilio

Si está en estado de postración para acudir a su domicilio a aplicar la vacuna

Foto: Cortesía | Secretaría del Bienestar

Lo que debes de tener en cuenta es que el adulto mayor está registrado en algún programa social, por lo que el servidor de la nación deberá preguntar por la persona por su nombre durante la llamada.

Si recibes una llamada en la que te piden nombres o cualquier tipo de información personal a cambio de ingresar a la lista de vacunación, no des ninguna información.

¿Y si aún no recibo la llamada? Es probable que estas no sea recibidas por todos pero no significa que no estarán contemplados para la vacunación. De igual forma los adultos mayores que no sean beneficiarios de algún programa de la Secretaría del Bienestar, o cualquier otro, estarán contemplados en esta fase de vacunación.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el objetivo de estas llamadas es identificar con anticipación quiénes son las personas que quieran tener un reto para llegar a vacunarse ya que esto permitirá organizar el operativo de campo.