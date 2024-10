Este 19 de octubre, la comunidad de Pokémon GO en Durango, Team Skorupi, celebrará un evento especial en honor a Halloween. Aprovechando el Día de Investigación de Yamask, los jugadores no solo disfrutarán de las recompensas del juego, sino que llevarán la experiencia a la vida real con distintas actividades temáticas. Un evento que promete unir a los entrenadores de todas las edades en un ambiente festivo, familiar y lleno de creatividad.

El Día de Investigación de Yamask es una fecha importante dentro del universo de Pokémon GO, donde los entrenadores tienen la oportunidad de capturar por tiempo limitado a este Pokémon tipo Fantasma y, con suerte, su versión brillante. Team Skorupi ha decidido aprovechar esta ocasión y añadir un toque de Halloween a la experiencia, organizando actividades que van más allá del juego, como un concurso de disfraces de personas y peluches además de recompensas exclusivas que harán de este evento algo único.

Team Skorupi celebra Halloween en Durango con un evento especial de Pokémon GO / Foto: Miguel barrera | El Sol de Durango

Eduardo Ibarra, representante y líder de Team Skorupi, expresa su entusiasmo por este primer evento con temática de Halloween que organiza la comunidad. "Al ser el primero que hacemos en la comunidad, creo que los chicos estarán motivados de ser parte de algo que puede convertirse en una tradición anual para nosotros."

Este evento no solo busca atraer a los jugadores habituales de Pokémon GO en Durango, sino también ser una invitación para aquellos que aún no forman parte de la comunidad. "Halloween no es nuevo en Pokémon GO, y nosotros buscamos tomar eso que nos gusta del evento in-game y disfrutarlo en la vida real con la comunidad."

Además de fomentar la convivencia, Eduardo Ibarra destaca la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia entre los jugadores. "Sabemos que los chicos en sus otros círculos también celebrarán sus fiestas de Halloween. Por eso elegimos esta fecha, algo anticipada para la festividad, sí, pero que permite a nuestros miembros decir 'tengo mi fiesta de Halloween de Team Skorupi, no me la quiero perder'."

Para participar, los jugadores deberán hacer Check-in en la aplicación de Campfire, la plataforma utilizada para coordinar los encuentros de Pokémon GO.

El concurso de disfraces es una de las principales atracciones del evento, y está dividido en dos categorías:

Categoría para personas:

El tema del disfraz es libre, y los participantes pueden elegir cualquier estilo, sin necesidad de limitarse a Pokémon o a Halloween.

El público presente en el evento será el encargado de votar a los ganadores, y los detalles del sistema de votación se anunciarán el día del evento.

Categoría para peluches:

Esta categoría está destinada a los peluches de Pokémon, que deberán estar disfrazados de algo alusivo a Halloween.

Es importante que el disfraz sea hecho por los participantes y que no se utilicen peluches que ya vienen con disfraces prehechos.

Al igual que en la categoría de personas, el público votará para elegir a los ganadores.

El evento se llevará a cabo en el Parque Guadiana a las 14:00 horas Los entrenadores podrán disfrutar de las actividades preparadas y convivir en un entorno amistoso, lleno de sorpresas y recompensas exclusivas.





Con este evento, Team Skorupi reafirma que Pokémon GO está más vivo que nunca y más que un juego, es una plataforma que une a los jugadores, promoviendo su pasión, creatividad, y fortaleciendo la comunidad de entrenadores en Durango.