Team Skorupi y Raids Libres DGO revolucionan la experiencia de Pokémon GO en Durango

En la ciudad de Durango, dos comunidades de Pokémon GO han logrado unir a jugadores de todas las edades y crear lazos de amistad y compañerismo que trascienden el juego. Eduardo Ibarra, conocido como EduGamer93, líder de Team Skorupi, y Héctor Gabriel Rodríguez, conocido como HéctorMinitoy, líder de Raids Libres DGO, compartieron sus experiencias y la evolución de estas comunidades que han transformado la forma de socializar y disfrutar de Pokémon GO en la ciudad.





Pokémon GO no es solo un juego, es una experiencia social que ha transformado la manera en que las personas interactúan y se conectan. En Durango, la frustración de jugar solos ha quedado en el pasado, reemplazada por la oportunidad de formar parte de una comunidad activa y vibrante. Las iniciativas de Team Skorupi y Raids Libres DGO han demostrado que el juego puede ser un catalizador para la amistad y el compañerismo, brindando a los jugadores un espacio donde compartir la emoción de la captura de Pokémon y la estrategia de las incursiones, todo mientras construyen relaciones significativas.

Team Skorupi y Raids Libres DGO revolucionan Pokémon GO en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Eduardo, quien comenzó a jugar en 2020, notó que había pocos jugadores activos en el Parque Guadiana. Decidió entonces crear Team Skorupi para reunir a jugadores dispersos y disfrutar juntos de las actividades del juego. Héctor, por su parte, se unió a Raids Libres DGO en 2019 con la intención de participar en el programa de Embajadores de Niantic, aunque no podían aplicar por las restricciones geográficas. La oportunidad llegó con el programa de comunidades de Club Campfire, que permitió a Raids Libres DGO integrarse oficialmente y recibir el apoyo de Niantic.

Team Skorupi y Raids Libres DGO revolucionan Pokémon GO en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Club Campfire es una iniciativa de Niantic para fortalecer las comunidades de Pokémon GO en Latinoamérica y Brasil. A través de incentivos como regalos dentro del juego y la instalación de Poképaradas y gimnasios adicionales, Niantic promueve la cohesión y el crecimiento de estas comunidades. Este apoyo ha sido crucial para que Team Skorupi y Raids Libres DGO se consoliden y atraigan a más jugadores siendo estas dos las únicas certificadas en este programa.

Team Skorupi y Raids Libres DGO revolucionan Pokémon GO en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Ambos líderes han enfrentado retos en su camino. Héctor menciona que han recibido comentarios de personas que no entienden por qué juegan en la calle, mientras que Eduardo se ha encontrado con gente sorprendida de que el juego siga activo. Sin embargo, estos obstáculos no han frenado su entusiasmo. "Ahorita hay más cosas que hacer en Pokémon GO que nunca antes," afirmó Eduardo, invitando a todos a unirse a la comunidad, sus dinámicas y el compañerismo que ofrecen.

Team Skorupi y Raids Libres DGO revolucionan Pokémon GO en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Pokémon GO ha tenido un impacto significativo en la socialización y la vida personal de los jugadores. Héctor relata cómo el juego ha servido para que las familias jueguen juntas, creando momentos memorables. Eduardo, quien sufre de ansiedad social y depresión, encontró en Pokémon GO una herramienta para superar sus miedos y conocer a nuevas personas. "El juego es una excelente herramienta para vencer esos miedos, esa timidez," comentó.

Team Skorupi y Raids Libres DGO revolucionan Pokémon GO en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Las comunidades se reúnen regularmente para participar en eventos como el Día de la Comunidad e incursiones y días especiales. Team Skorupi se encuentra en la Puerta de los Leones del Parque Guadiana, mientras que Raids Libres DGO recorre el Corredor Constitución. Los eventos más grandes, como el Pokémon GO Fest, han atraído a cientos de jugadores, fortaleciendo aún más los lazos entre los participantes.

Team Skorupi y Raids Libres DGO revolucionan Pokémon GO en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Eduardo y Héctor destacan la alegría de ver a los niños jugar con sus padres y la camaradería que se forma durante los eventos. Héctor recuerda cómo Pokémon GO ha ayudado a los jugadores a conocer mejor la ciudad, incluso utilizando las Poképaradas para identificar monumentos locales. Estas experiencias han demostrado que el juego no solo es una forma de entretenimiento, sino también una herramienta de aprendizaje y conexión social.

Ambos líderes invitan a todos los jugadores de Pokémon GO en Durango a unirse a sus comunidades. "Ambas comunidades están abiertas para todas las personas que quieran jugar, serán bien recibidas ," aseguró Eduardo. Héctor añade: "Es un juego que une a la gente. Si son nuevos, juéguenlo. Si dejaron de jugar, regresen. No se pierde nada por intentar un nuevo juego."

Team Skorupi y Raids Libres DGO revolucionan Pokémon GO en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

La historia de Team Skorupi y Raids Libres DGO en Durango es un testimonio del poder de los videojuegos para crear comunidades y fomentar la amistad. Con el apoyo de iniciativas como Club Campfire, estas comunidades han logrado convertir el juego en una plataforma para la conexión real y el compañerismo. Además de ofrecer eventos emocionantes y actividades conjuntas, han cultivado un entorno inclusivo donde los jugadores pueden compartir no solo sus logros en el juego, sino también sus vidas cotidianas, demostrando que el espíritu de colaboración y la pasión por Pokémon GO pueden superar las barreras de la soledad y el aislamiento.