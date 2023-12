A unos días de despedir el 2023, es el momento perfecto para explorar las fascinantes tendencias que marcaron los motores de búsqueda de Google entre los usuarios, especialmente entre los mexicanos.

Y es que a lo largo del año las consultas en el motor de búsqueda más utilizado del mundo, han servido como un reflejo digital de la curiosidad, pasión y hasta preocupaciones que han definido este periodo.

En el ámbito de las personalidades más destacadas de este año estuvieron marcadas por fenómenos como el mexicano Peso Pluma y su reciente disparo a la fama, así como el encanto de la talentosa actriz Margot Robbie. La popularidad en Google también alcanzó a figuras emergentes como Clara Chia tras el destape de su relación con Gerard Piqué. Además nombres consolidados en la industria musical como Shakira, Taylor Swift y Babo. A la lista también se sumaron Yaritza, Damar Hamlin, y sorpresas de 2023 como Wendy Guevara.

Un vistazo a lo más buscado del 2023 en México

En el terreno deportivo las búsquedas han sido desde competiciones internacionales como la Leagues Cup hasta encuentros nacionales como Chivas vs Tigres y el clásico América vs Chivas, en resumen este año el deporte mantuvo a los mexicanos en constante búsqueda. La Copa Oro, la Tabla Liga MX, el equipo Inter de Miami y enfrentamientos internacionales como México vs Alemania y México vs Jamaica también capturaron la atención.

Un vistazo a lo más buscado del 2023 en México

Por otra parte la escena musical estuvo dominada en México por artistas como Peso Pluma, Shakira, Taylor Swift, Luis Miguel, el tema de Flores Amarillas de la novela Floricienta, el artista estadounidense Drake Bell, Alfredo Olivas, Rihanna, Cazzu y la reciente carrera musical de la influencer Yeri Mua.

Esto fue lo más googleado en México durante 2023

La televisión y el mundo del cine fueron testigos de la popularidad de programas como La Casa de los Famosos y la fiebre que volvió locas las redes sociales con películas como Barbie, Oppenheimer y Super Mario Bros La Película. Los fanáticos también buscaron información sobre los estrenos más esperados como Rápidos y Furiosos 10, Guardianes de la Galaxia 3, Five Nights at Freddy's, Sound of Freedom, John Wick 4 y The Last of Us.

Un vistazo a lo más buscado del 2023 en México

Una de las búsquedas más populares este 2023 fue para recordar a aquellos que se adelantaron en el camino, foco del interés se concentró en figuras como el icónico Chabelo, Julián Figueroa, y el reciente fallecimiento de Matthew Perry, actor de la serie Friends, Andrés García, Rebeca Jones, el comediante Polo Polo, Talina Fernández, Ricardo Rocha, Moon Bin y Tina Turner.

Un vistazo a lo más buscado del 2023 en México

Algunos acontecimientos que marcaron el año no dejaban de ser tendencia ya que dejaron huella en los mexicanos, desde eventos naturales como sismos y el tan popular eclipse solar el cual se pudo ver desde diversas partes del mundo, hasta sucesos internacionales como la guerra en Israel y Gaza, pasando por fenómenos climáticos como la Tormenta tropical Beatriz, el Huracán Otis que afecto Acapulco y el Huracán Hilary.





Para las personas curiosas que investigan todo en este famoso buscador, hay preguntas sobre ¿Qué es el fentanilo? hasta indagaciones sobre ¿Qué es una persona no binaria?, ¿Qué es implosión? y otras como ¿Qué es sapiosexual?, ¿Qué es grooming?, ¿Qué es la canícula?, ¿Qué es Hamas?, ¿Qué es un aneurisma?, ¿Qué es INSABI? y ¿Qué es histriónico?.

Por último las consultas sobre cómo ayudar han abarcado temas como apoyar a personas con adicciones, contribuir a Acapulco, brindar ayuda a personas con depresión y ansiedad, ayudar a Türkiye, conservar nuestro planeta, asistir a niños con dislexia, ayudar a una gata a parir, colaborar con niños con problemas de conducta, ofrecer apoyo a personas con ataques de ansiedad y ayudar a los animales en peligro de extinción.

Al recorrer las tendencias de búsqueda en Google México, se revela un año marcado por la diversidad de intereses y la búsqueda constante de conocimiento. Mientras cerramos el capítulo del 2023, queda claro que la conexión con la cultura y la voluntad de contribuir al bienestar colectivo son valores fundamentales en la sociedad mexicana.