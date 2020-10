The Flaming Lips sorprende con sus conciertos en burbujas de plástico

La nueva normalidad derivada de la pandemia por el Covid-19, nos ha orillado a buscar formas que nos ayuden a adaptarnos a la vida y en definitiva una de las más peculiares que ha surgido es el método para llevar a cabo los conciertos.

Pero esta pandemia ha significado una fortaleza para algunos visionarios, como la agrupación The Flaming Lips, quienes en búsqueda de volver a los escenarios y encontrarse con sus fans decidieron poner en marcha los conciertos con burbujas de plástico.

La banda liderada por Wayne Coyne, hace algunos meses lanzó su disco número 22: "American Head". Con el cual sorprendieron con bastantes sencillos.

Pero definitivamente lo que nos dejó boca abiertos fue su presentación en el programa de Stephen Colbert, en el que aparecieron todos los integrantes de la banda y el público dentro de burbujas de plástico.

Esta idea no es nueva para The Flaming Lips, pues el frontman hace esto en cada uno de sus conciertos desde hace algún tiempo. Sin embargo, en esa época a muchos les parecía bastante raro, lo cual actualmente no solo es un concepto interesante sino bastante viable.

Cuando menos lo imaginemos esto podría convertirse en una realidad, pues hace unos días Wayne Coyne dio una entrevista para "Brooklyn Vegan", en la habló sobre la idea de las presentaciones dentro de burbujas de plástico y aclaro que esta podía ser una gran opción para tocar en vivo.

“Creo que el dilema en el que todos estamos es que estamos esperando que vuelva a la normalidad o estamos empezando a tramar, ‘¿Cómo es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la música en vivo?”, señaló.

El pasado 12 de octubre, la banda armó una presentación especial en la ciudad de Oklahoma como parte de los shows donde aparecieron tocando dentro de estas enormes burbujas.

Pero te preguntarás cómo funciona esta dinámica, el vocalista dijo que se trata de una experiencia multisensorial, en estas esferas se puede respirar normalmente por largos períodos de tiempo.

Además se les solicita a los fans que usen cubrebocas y practiquen el distanciamiento social cuando no estén dentro de la burbuja.