“The King”, una de las atracciones más fuertes en la Feria de Durango

En la Feria Francisco Villa 2024, en Durango, los juegos mecánicos son un papel crucial, pues no sería lo mismo sin ellos, y para esta diversión, Espectaculares García se pinta solo. Este año ha llegado al recinto ferial con nuevas atracciones y novedades en algunas ya existentes; ¡el chiste es que el duranguense la pase bien!.

Una feria no sería feria sin juegos mecánicos, y ya que los tenemos a la mano, no queda de otra que disfrutar de ellos, y aprovechar para medir la adrenalina. ¿A cuál te has subido?.

Una de las principales apuestas para esta edición es el denominado The King, fabricado en Italia, y que promete a quien se suba, una fuerte experiencia, pues literal pondrá a todos de cabeza.

“Es un péndulo en el que podrás girar 360 grados, lo que la hace espectacular. Como dato curioso cuenta con asientos que te pondrán de cabeza, y es que estos también giran. Todo el recorrido vivirás una experiencia a lo grande”, expone Espectaculares García en sus redes sociales.

También se informó que este miércoles será al doble en las atracciones de la feria, pues se podrá disfrutar de los juegos mecánicos las veces que quieras al 2X1.

“Así podrás ahorrar y divertirte a lo máximo. Promoción valida en Durango. Horario de operación de 18:00 en adelante”.