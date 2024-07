¿Recuerdas cuando, siendo niño, tu madre te decía que jugar videojuegos no te llevaría a ninguna parte y que solo te haría perder el tiempo? O cuando tus profesores te advertían que esos "juegos" no eran más que una distracción en lugar de una forma de desarrollo personal o profesional. Lo que antes parecía una advertencia sin fundamento ha dado paso a una realidad sorprendente y transformadora.

En una decisión histórica, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha aprobado la creación de una nueva competición dentro del universo olímpico: los Olympic Esports Games. Este innovador evento, que marca la incorporación oficial de los videojuegos en los Juegos Olímpicos, hará su debut en 2025 en Arabia Saudí, estableciendo un hito en la fusión entre los deportes electrónicos y las competiciones tradicionales.

Un nuevo nivel en los Juegos Olímpicos: La era de los Esports comienza en 2025 / Foto: Cortesía |

La popularidad de los esports ha experimentado un crecimiento explosivo en la última década, con eventos emblemáticos como los Worlds de League of Legends y los Major de Counter-Strike 2 captando la atención de millones de espectadores a nivel mundial. Esta expansión ha dado lugar a la formación de clubes y selecciones nacionales dedicadas, intensificando el debate sobre la inclusión de los deportes electrónicos en el ámbito olímpico.

El COI, inicialmente reacio a incorporar los esports en sus eventos, ha experimentado un cambio de postura gradual. De una tajante negativa a la celebración de una semana de pruebas olímpicas el año pasado, el comité ha culminado en la reciente aprobación unánime de los Olympic Esports Games durante su 142º congreso.

Un nuevo nivel en los Juegos Olímpicos: La era de los Esports comienza en 2025 / Foto: AFP

El debut de estos juegos olímpicos de videojuegos está previsto para 2025, con Arabia Saudí seleccionada como la sede del evento. El país, que ha realizado importantes inversiones en el sector de los esports y los videojuegos en los últimos años, ha alcanzado un acuerdo con el COI para albergar la competición durante los próximos 12 años. Aunque la ciudad y las fechas exactas aún no se han determinado, el Comité Olímpico Nacional de Arabia Saudí será el encargado de definir estos detalles en los próximos meses.

El COI también está estableciendo una estructura organizativa específica para los Olympic Esports Games, que funcionará de manera independiente del modelo organizativo y financiero de los Juegos Olímpicos tradicionales. Esta nueva sección se centrará exclusivamente en los deportes electrónicos, desarrollando un modelo que refleje las particularidades y el dinamismo de esta industria en constante evolución.

Respecto a los videojuegos que formarán parte de la competición, aún no se ha realizado una selección definitiva. Sin embargo, es probable que se excluyan títulos de disparos en primera persona, como Counter-Strike 2 o Call of Duty, debido a preocupaciones sobre la representación de la violencia con armas de fuego. Entre los juegos que podrían ser incluidos, según especulaciones, se encuentran League of Legends, Rocket League, Street Fighter, Tekken, Super Smash Bros., Gran Turismo, NBA 2K, EA Sports FC, y WBSC eBaseball: Power Pros.

Con esta innovadora adición, el COI no solo amplía el alcance de los Juegos Olímpicos, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia del deporte, celebrando y reconociendo el impacto cultural y global de los esports.