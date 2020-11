[VIDEO] Alumnos denuncian a maestro por llamarlos “generación de cristal”; se viraliza

En los últimos años se ha popularizado el término “generación de cristal”, el cual hace referencia a la generación millennial que son las personas nacidos entre 1981 y 1999. A través de redes sociales constantemente se manifiesta que las personas de esta generación se ofenden por todo y que no saben aguantar nada.

Recientemente se viralizó en internet un video en el que varios alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco acusaron a un maestro por llamarlos “generación de cristal”, esto durante una clase en línea. Y como era de esperarse, inmediatamente se viralizó en redes sociales.

En el video se observa como un alumno le pide al maestro que cambie su estrategia para dar clases, pues no entendía lo que decía. Lo que comenzó una conversación bastante intensa donde ninguna de las dos partes quería ceder, pero ante esa petición el docente no se quedó callado y le contestó: “¿Y yo tengo la culpa? ¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio”.

Continuó diciéndole al joven que en lugar de quejarse por la manera en que enseñaba, era mejor que se pusiera a estudiar. Además, dijo que con la situación de las clases en línea son parejas y complicadas para todos, ya que él también extraña estar en un salón de clases, sin embargo el alumno siguió defendiendo su punto e insistió en que existen otras formas de aprendizaje.

Pero el maestro Miguel Ángel aprovechó el momento para lanzar una enorme queja, al decir que ahora no se les puede decir nada a los alumnos porque se ofenden por todo: “¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, ¿cómo le van a hablar mal al niño?, no se les puede hablar mal”.

Sin embargo, los alumnos comenzaron a grabar su discurso y decidieron publicarlo en redes sociales lo que inmediatamente desató polémica entre los internautas, ya que algunos defendieron al profesor, mientras que otra parte aseguraba que los alumnos tenían la razón.

El video con una duración de 3 minutos con 19 segundos cuenta con más de 244 mil vistas y mil 45 “me gusta”.