[Video] Aprender a ver a través de los ojos de otro

Óscar Manuel Zaldívar Escalante, es un joven con discapacidad visual desde los 8 años de edad, a causa de una enfermedad llamada desprendimiento de retina, por lo que tiene un 15% de visibilidad.

Cada sábado toma su bolsa de paletas y comienza el día, subiendo al autobús, pero no para pedir dinero, sino para difundir un mensaje de conciencia sobre el uso correcto de los asientos para personas con discapacidad, campaña que inició a finales del 2018 con el nombre de “Transporte incluyente”.

Óscar señala que para apoyar a las personas con discapacidad no solo basta dinero, sino es necesario la educación y el respeto.

Desde hace 9 años, “El pollo”, conocido así por familiares y amigos, realiza campañas de concientización y capacitación, para hacer énfasis en la importancia de las personas con discapacidad, ya que valen igual que todas las personas.

La dinámica se lleva a cabo cada sábado con horario de 12:00 a 14:00 horas, los puntos de partida son diferentes, y es acompañado por una persona distinta e interesada en apoyar a la causa, que van desde figuras públicas hasta seguidores de su FanPage cuando no ha obtenido respuesta, es él quien trabaja solo.

Aprender a ver a través de los ojos de otro.mp4

Antes de subir al autobús pide autorización al chófer. durante la plática que no dura más de 5 minutos difunde su mensaje y otorga a los pasajeros una paleta en señal de agradecimiento por haberlo escuchado.

Son 200 paletas con las que se inicia el recorrido, y botellas de agua, una para el conductor de la unidad, las cuales Óscar paga con sus propios ingresos.

Al día se sube entre 3 y 6 camiones, y esta cantidad varía según el número de pasajeros que lleve el autobús.

“Las personas con algún tipo de discapacidad deberían ser conscientes y asumirse como una persona igual que cualquier otra, que no se tiene ni más ni menos valor por una discapacidad, que una discapacidad no te define; puedes hacer cualquier tipo de actividad, tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona, si tú entiendes que no tienes barreras ni limitaciones, lo siguiente es hacerle ver a la sociedad que ellos tampoco tienen por qué ponerlas”.

Sigue su travesía por medio de su página de Facebook Óscar Zaldivar Pollo, y si estas interesado en acompañarlo solo basta enviar un inbox.