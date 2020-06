[Video] Drag Queen sinónimo de valentía

Junio es el mes más importante del año para la comunidad LGBTTTIQ+: Pues en este mes se celebra la diversidad sexual el día 28 del orgullo gay.

Y es que, dentro de la diversidad, existe todavía más diversidad… Aunque -poco a poco- se ha conseguido un cambio en la percepción social.

Una drag queen o transformista, es una expresión que hipercaracteriza los estereotipos de género, mediante maquillaje, vestuario e incluso, técnicas teatrales. Es una expresión que tiene ya muchos años, pero por tabú había sido poco visibilizado y su principal diferencia con el travestismo es que, el drag, es fantasía espectacular.

Ahora gracias a la lucha por la defensa de los derechos de la comunidad, también se han abierto las puertas, aunque en el drag no necesariamente define las preferencias sexuales de quien lo interpreta, pues hay personas heterosexuales que también se transforman para espectáculos.

Leo Morales o “Leo De Mora” su nombre como drag, nos cuenta que lleva 6 años en este arte de transformista, quien lo define como llevar esa feminidad al extremo. Su personaje es una señora glamurosa, alegre, empoderada, que le echa muchas ganas a todo. En el arreglo y maquillaje, luego de bañarse y rasurarse tarda de 2 a 3 horas para estar listo en modo “en perra”.

Reconoce que se requiere una gran inversión, pero poco a poco se ha ido haciendo de sus maquillajes y vestuario, por ejemplo, una peluca por muy barata que este, cuesta 600 pesos, de ahí va subiendo el precio de acuerdo a la calidad, en promedio una peluca decente vale más de 2 mil 500 pesos.

Se considera afortunado porque a pesar de su homosexualidad no recuerda haber sufrido discriminación, y el movimiento drag ha visibilizado a su vez a la comunidad gay. Expresó “pónganse en nuestros zapatos, si fuera por elección, obviamente hubiera elegido ser heterosexual, todo es más fácil”.

Para afrontar críticas, sobre todo ahora con las redes sociales, señala que hay que rodearse de gente que los ame y los quiera, porque siempre se van a recibir críticas, por lo que es necesario estar con personas que te den alegría y amor.

Francisco Herrera o conocida en el ambiente drag como “La Castro Herrera”, señala una gran diferencia entre el travesti y un Drag Queen, pues el travesti pretende ser o verse como el sexo opuesto, mientras que en drag se construye un personaje y se le elevan al máximo las características.

Paco Herrera comenzó como bailarin, haciendo shows, para su personaje de drag tomo la influencia de Verónica Castro, y lo define como la tía buena onda, graciosa y señora. Dice que cuando se ve vestido y listo cambia, su personalidad se convierte en automático a su personaje.

Coincide en que para expresarse de esta manera se tiene que ser muy valiente, porque la gente no lo entiende, dijo “siempre piensan que quiere ser mujer”. Pide a la sociedad un poco de empatía con el tema y en general dice que no se debe tener miedo de hacer lo que te gusta “el miedo o te hunde o te saca, así que hay que transformarlo para atreverte”.

Afirma que ahora ya es una época diferente, más abierta en la sociedad y los medios, algo que ha costado mucho a las anteriores generaciones de drag, porque anteriormente no era fácil expresarse, sin embargo, fue enfático al decir que debe tomarse como es, algo artístico, un show. Los espectáculos de drag se dan principalmente de noche, precisamente por el tipo de maquillaje y arreglo, pero poco a poco se van viendo de día y en otros ambientes que no son bares o teatros. Resalta que el drag comenzó el movimiento LGTB.

Uziel Contreras “Gomorra”, dice que “además del maquillaje y vestuario, se debe tener valor y una coraza muy dura como de tortuga, porque te vas a enfrentar a muchas cosas”.

Para él tomar su dragoterapia, como lo llama a transformarse, es una forma de expresarse, con su personaje saca sus frustraciones, hace cosas que Uziel no, por lo que se siente liberado, Gomorra es un personaje con mucho poder y a veces un poco oscuro.

Uziel recuerda que desde la primaria tiene muy desarrollado su lado creativo y artístico, le gustaba participar en todo lo que se trataba de arte en la escuela, en el 2010 inició haciendo shows de imitación de Lupita D´alessio, Yuridia, Litzi, Juan Gabriel y ahora como Drag Queen.

El arreglarse para un show le lleva hasta 3 horas, dependiendo lo que requiera, se siente contento porque su familia siempre lo ha apoyado al igual que sus compañeros drag.

Considera que para lograr algo, primero debes conocerte, saber quién eres y pensar bien lo que quieres hacer, sobre las críticas asegura que la gente no puede hablar más de lo que lleva adentro.

Concluye que ahora el movimiento es un poco más aceptado, “la sociedad ahora está abierta a conocer nuevas y diferentes formas de pensar”.

Una familia drag

Dicen que uno no elige a la familia y que “madre sólo hay una”, pero quien crea en estas frases jamás ha visto una familia drag. Aquí no existen hijos no deseados y para alcanzar la maternidad hay que hacer méritos.

Gomorra es la madre drag, de Leo de Mora y La Castro Herrera, ella se ha encargado de encaminar los pasos de sus hijas a través de este arte, como cuando una madre enseña a su bebe a caminar.

“El concepto de madre, es mucho, amo a mi mamá, que alguien a quien le tiendes la mano te diga madre, me hace sentir muy feliz”, señala con voz entrecortada Gomorra.

Las familias drag, son comandados por “una madre”, como Gomorra, mientras que el resto sigue su guía, sus instrucciones, con la finalidad de desarrollarse en el escenario.

Ellos se conocieron al participar en un grupo de performance, en donde comenzaron a explorar su lado creativo a través del maquillaje y la ropa extravagante. “Cuando menos acordamos, ya estábamos en el show, ha sido una buena elección de su parte, porque veo que les gusta y no lo hacen por moda” dice Gomorra.

Antes de ser familia fueron amigos, y ellos iniciaron hace 6 años, incluso antes de que se pusiera de moda, lo que empezó como una relación laboral se convirtió en un “match” familiar.

“Y es que pertenecer a una familia drag significa ser parte de algo más grande, tener alguien que te apoya, te dice, te da retroalimentación y te ayuda a crecer” finaliza Leo de Mora.