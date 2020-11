[VIDEO] Intentan humillar a maestra; alumnos son exhibidos por no saber qué es una fuente bibliográfica

Con la nueva modalidad de clases virtuales que se implementó ante la pandemia por el Covid-19, a lo largo de este año hemos sido testigos de diversos momentos incomodos o incluso injustos entre maestros y alumnos que han sido exhibidos en internet.

Recientemente se viralizó un video en el que un grupo de alumnos intentaron denunciar una “injusticia” por parte de una de sus maestras, sin embargo, la situación se tornó en su contra luego de que quedaran exhibidos al no saber qué es y para qué sirven las fuentes bibliográficas.

A través de Facebook, el usuario Martin Muñoz publicó un video con una duración de 41 segundos, donde se observa la pantalla de una computadora con un documento de Power Point abierto, con lo que parece ser una presentación.

En este se escucha a una mujer decir: “derecho, que nosotros no es, no es el estudio de nuestra materia, entonces no estamos relacionados con sus términos pues”.

Inmediatamente la maestra responde: “a ver, ¿la palabra fuentes es nueva? ¿Es una palabra jurídica?”. La misma alumna señala: “pues para mí sí, o sea yo no relaciono como que es algo que se adquiere”.

Tras esa respuesta más alumnos replican, pero justo en ese momento la profesora dice: “a ver, cuando yo les pido en un trabajo que me pongan las fuentes bibliográficas ¿qué significa?”. Y la cereza del pastel es cuando la alumna que ha estado quejándose dice: “pues nada, no entendemos nada y batallamos para buscar la tarea, que es lo que le hemos venido diciendo desde que empezamos, pero usted no empatiza absolutamente para nada con nosotros maestra”.

El usuario que realizó la publicación acompañó el video con el siguiente texto: “Real? En nivel superior y no saber que es una fuente bibliográfica... Creo qué hay cosas que se están saliendo de control... ahora por falta de empatía no hacen la tarea las nuevas generaciones! Y todavía lo publican como si el maestro los estuviera ofendiendo”.

Inmediatamente los internautas defendieron a la maestra y tacharon a los alumnos de ignorantes, mientras que otros intentaron justificar la actitud de los alumnos. Y algunos más aprovecharon la oportunidad para crear los ya tradicionales memes.

Hasta el momento se desconoce en qué lugar o escuela ocurrió dicha situación, el video cuenta con 121 ”me gusta” y más de 80 comentarios.