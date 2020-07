[Video] Nace ‘Lady Maquillaje’; se niega a ser sanitizada para no arruinar su contour

De los creadores de #LadyChanclas y #LadyManoseo nace otra lady en Durango, en redes sociales ya la nombran Lady Maquillaje.

Esta tarde a través de redes sociales se comenzó a viralizar un video de una mujer que acude al Centro de Salud de Santiago Papasquiaro y se negó a ser sanitizada debido a que no quería que le arruinaran su maquillaje.

En el video de poco menos de un minuto se escucha a la mujer discutiendo con el personal, quienes le exigían usar el cubrebocas hasta la nariz para poder acceder a las instalaciones, ya que lo tenia colocado de manera incorrecta. Sin embargo, ésta se niega por lo que se le negó el acceso.

“Si le vas a hablar a la policía háblale, no estoy haciendo nada malo, el spray no me lo vas a echar porque me vas arruinar la pintura, ¿cómo la hacen de emoción no?”, dice la mujer al personal de Salud.

Es por esta última frase que los usuarios de redes sociales la apodaron Lady Maquillaje.