[VIDEO] Niña apaga la vela de cumpleaños de su hermana y desata memes en internet

Hace un día un nuevo video capturó la atención de todos en internet, se trata de una pelea entre dos hermanitas en plena fiesta de cumpleaños, el cual inmediatamente desató cientos de memes así como la polémica entre los usuarios.

A través de redes sociales dio a conocer la grabación; todo ocurrió durante la fiesta de la niña María Eduarda, quien se encontraba muy feliz por soplarle a las velas de su pastel pero inesperadamente su hermana las apagó antes, esto desató la ira de la festejada y tomó venganza al jalonearla del cabello.

Pero a la otra niña poco le importó, pues muestra una sonrisa de oreja a oreja con una actitud de "me vale". Y ante esta actitud, la cumpleañera se enojó más y de nueva cuenta la vuelve a jalar del cabello.

Qué buen desgreñón 🤣🤣 Pelea de niñas en cumpleaños 🎂 👧

pic.twitter.com/tmauHm02Kh — Ricardo Rosas Gutiérrez (@ricardrgtz) October 20, 2020

El hecho, ocurrió en la ciudad de Pato Branco, Brasil, el video fue compartido en Instagram por Gabriela Aureluk, mamá de las pequeñas, por lo que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Ante la popularidad que obtuvo la grabación, la familia borró el video pero fue demasiado tarde, ya que este se encontraba publicado por todo internet.

Posteriormente la mamá publicó otras fotos en las que relató que las pequeñas son hermana y que la más grande tenía celos por el cumpleaños de la otra, pero a pesar de la pelea, partieron el pastel juntas.

Por su parte, los usuarios de redes sociales no dejaron pasaron pasar la oportunidad y sacaron a relucir su creatividad, al realizar memes bastantes graciosos.

Foto: Especial |

Algunos hacían referencia a este año, en el que 2020 es la hermana que apagó las velas y todas las personas somos la festejada.

Foto: Especial |

Sin embargo, para otros no fue tan divertido pues criticaron el video, así como a la mamá, por publicar algo tan personal en internet, ya que aseguraron que más allá de dar gracia, exponía a las niñas y la situación.

Hasta el momento este video cuenta con más de 15 mil "me gusta" y ha sido compartido aproximadamente 6 mil veces.

Q pedo con el vídeo de una niña de 3 años soplándole a su pastel mientras otra,le roba su momento y le sopla provocando una riña entre ambas,El vídeo está mal en todo xq nadie hace nada pa reprender a La Niña q no es del cumpleaños y 2 por subir este tipo d vídeos a las redes 😩 — リリアナ (@lilipunkita) October 20, 2020

Incluso el usuario de Twitter @silaprieto, realizó un hilo con el video de las niñas al que le agregó música incidental de las telenovelas más famosas de México, entre las que se encuentran "Rubí", "La Ursurpadora", "María la del Barrio", "Yo soy Betty, la fea", "Teresa" y hasta "La Rosa de Guadalupe".

El usuario agregó a su publicación: "Bueno amix se me acabaron las ideas. Comparten este hilo y me dan crédito que lo hice con cariño. Recuerden tomar agua, usar protector solar, no olviden el tapabocas y una pequeña caminata diaria. Y sí recuerdan otra telenovela yo la agrego".