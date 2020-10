[Video] “No le digas a tus papás”: Niña graba a un hombre que intentó abusar de ella

Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, pero hay ocasiones en las que ayudan bastante para exponer a personas que buscan dañar a otros, en especial a los niños.

Este fue el caso de una pequeña que captar con su celular el momento en que un hombre intentó llevarla a su casa para abusar de ella. El hecho ocurrió en la ciudad de Belén, en Argentina, y se viralizó en internet.

El sujeto invitó a la niña a su casa con la intención de tomarle fotos para "convertirla en modelo", pero la condicionó a no decirle nada a sus papás, porque ellos no la apoyarían con su sueño de recorrer las pasarelas.

Se observa como el hombre comienza a preguntarle si tiene algunas prendas de ropa y zapatos de tacón, mientras le asegura que trabaja con modelos. Después, el individuo la invita a su hogar y le pide que no le cuente a nadie.

"Mi casa está allá, yo te voy a decir cómo te vas a parar, cómo te vas a vestir. ¿Te animás?… Vos sos menor, no le digas a tus papás porque no te van a dejar”, menciona el sujeto del video. “¿En la tarde puedes ir? 10 minutos nada más… pero no le digas a nadie”, se le escucha decir al varón que se encuentra a bordo de una motocicleta y que no se percata que está siendo grabado.

Tras el desagradable momento, la niña le mostró el video a su mamá e inmediatamente acudieron a levantar una denuncia en contra del hombre, identificado con el apellido Moreno.

Este quedó detenido y ahora enfrenta cargos por “producción de pornografía infantil”, debido a que las autoridades encontraron los elementos incriminatorios dentro de su hogar.

Sin embargo el hombre no quiso declarar ante las autoridades, pero la policía de Argentina ya lo investiga por su probable participación en una red de pedófilos, luego de que algunos de sus cómplices quedaran detenidos.