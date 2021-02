[VIDEO] ¿Sabes por qué es importante esterilizar a tus mascotas? Aquí te lo decimos

La importancia de la esterilización de perros y gatos radica en evitar principalmente enfermedades de transmisión sexual entre las mascotas, minimiza la probabilidad de desarrollar cáncer, minimiza enfermedades del tracto reproductivo, elimina la cruza de diferentes razas y sobre todo se disminuye la sobrepoblación en las calles.

El médico veterinario zootecnista Emanuel Nava, indicó que primero se deben romper algunos mitos sobre la esterilización, porque sin importar lo que se crea, es algo de beneficio para la mascota y está comprobado.

Mencionó que se puede tomar como maltrato si no se les cuida y los propietarios dejan que se reproduzcan cuando se dejan sueltos. Cuando se cruzan con otros perritos de diferentes razas, los cachorros no son adoptables, por eso los dueños son responsables de su reproducción, aunque hay algunas mascotas con alto valor genético que no se esterilizan.

Fco. Javier Solis | El Sol de Durango

Con este procedimiento se mejora la calidad de vida, y alarga los años que pudieran vivir los perros y gatos, ya sean machos o hembras.

Otros de los beneficios que se pueden mencionar en machos, se evitan los tumores testiculares, y aunque los perros bajan su energía, y se disminuye su agresividad, no afecta su funcionalidad como en el caso de perros cuidadores.

Algunas personas consideran como verdadero que su mascota hembra debe tener primero una camada antes de la esterilización, pero no es así. Es mentira que eso le provoque cáncer, científicamente se recomienda que sea antes del primer celo de las mascotas, y eso puede evitar que desarrolle cáncer de glándula mamaria.

Al esterilizar a un gato, se le disminuye el ímpetu de buscar hembras en celo por el vecindario, el gato ya no va a salir a buscarla. Pero si se va porque va a buscar a una hembra y se va poco a poco. Físicamente y temperamentalmente cambia mucho, se vuelve más familiar.

Edad recomendada

Se recomienda en general que sea a edades tempranas entre los 8 o 9 meses, o antes del primer celo. Después del año, las mascotas pueden procrear cachorros cada 6 meses.

Castración y esterilización

Esterilizar se refiere a los distintos procedimientos que se aplican para que la mascota no tenga crías, pero el término de castración es quitar el aparato reproductivo.

Riesgo y recuperación

Como en todo procedimiento quirúrgico existen riesgos, más aún en hembras por la invasión, por eso se debe planear, lo ideal es llevarlos a esterilizar al año o antes, entre más joven hay menor riesgo.

En hembras, a partir de los 7 años se hacen altamente susceptibles a una patología que se llama biometra, o pus en el útero, y la única cura es la cirugía, pero si llega a ese estado o puede fallecer por la biometra o esterilización.

Foto: Archivo | El Sol de Durango

La recuperación en gatos es sencilla, porque sanan rápido, si se tienen los cuidados correspondientes las mascotas en promedio de 10 días, están como si nada.

Recomendaciones

Antes de hacer el proceso se debe aplicar un examen físico clínico del animal, para detectar una arritmia cardiaca o soplo, no es necesario someterlo a cirugía que tiene un alto probabilidad de fallecimiento.

Se puede hacer el estudio de química sanguínea, placa, o para mayor seguridad un electrocardiograma, con los estudios pre quirúrgicos se determina si es candidato a cualquier procedimiento.

Algo muy importante es que deben tener un ayuno mínimo de 8 horas o más, se le retira el agua y comida, esto ayuda a bajar el índice de mortalidad, se evita que con la anestesia tengan un paro cardiacos, bronco aspiración, o se estimulen ciertos nervios.

Emanuel Nava, dijo que siempre se debe valorar a nuestro perro o gato, antes de cualquier procedimiento.