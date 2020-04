Esto sabemos de la caída de un meteorito en Nigeria

Este miércoles comenzó a circular en redes sociales fotografías y videos de la supuesta caída de un meteorito en Nigeria, que habría destruido viviendas y provocado la muerte de 13 personas.

Sin embargo, la caída del meteorito en el país es falsa, las fotografías y el video son del 27 de marzo, de acuerdo con usuarios de redes sociales. El cráter habría sido en Akurre, capital del estado de Ondo.

Tras la noticia falsa, el gobernador del estado de Ondo, Arakunrin Akeredolu, se trasladó al lugar y explicó a través de su cuenta de Twitter que la información era falsa.

"Veo que muchas personas desearían que esta incidencia de Akure fuera un meteorito. Aunque la teoría de la conspiración suena intrigante, agradecemos a Dios que este no fuera el caso, de lo contrario estaríamos escuchando sobre múltiples zonas de impacto y muchas muertes. Felicitaciones a la policía por manejar bien la situación", escribió.

La información falsa, surge en medio de la situación que enfrenta Nigeria por la pandemia del coronavirus, en dicho país se han presentado cientos de casos de Covid-19.