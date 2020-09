Diputada de Morena usa foto para "escabullirse" de sesión legislativa virtual

La diputada de Morena de la Ciudad de México, Valentina Batres, fue expuesta a través de redes sociales debido a que durante una sesión virtual del Congreso de la CDMX utilizó una fotografía para fingir que estaba presente durante la reunión legislativa.

Fue el diputado Jorge Gaviño, de la bancada de Partido de la Revolución Demócrata, quien publicó el video en el que se observa el momento exacto en que la funcionaria colocó una imagen suya mientras ella se retiraba de la sesión realizada a través de la plataforma de zoom.

En la publicación, el miembro del PRD comentó que mientras él pensaba que la legisladora estaba concentrada, la mirada atenta era parte de solo una fotografía.

“Diputada @valentinabtg: y yo pensando que usted le estaba poniendo mucha atención a mi discurso, cuando me di cuenta que esa mirada atenta era una fotografía”, expresó el diputado.

Diputada @valentinabtg: y yo pensando que usted le estaba poniendo mucha atención a mi discurso, cuando me di cuenta que esa mirada atenta era una fotografía. 🤯 pic.twitter.com/AqjsMD9HBo — Jorge Gaviño (@jorgegavino) September 19, 2020

Ante el hecho, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, pues comenzaron a criticar el actuar de la funcionaria local comparando su comportamiento con el de un estudiante en tiempo s de pandemia.

Otros más aseguraron que se trataba de una falta de respeto, seriedad e interés a los capitalinos. “Qué falta de profesionalismo de la diputada, parece que estuviera en edad escolar, que vergüenza y mal ejemplo”, comentó una de las usuarias de Twitter.

Jajaja, hasta parece alumna de mi esposa, así le hacen los niños de primaria y secundaria, esta señora cada día demuestra más su falta de educación e interés por el país, solo está cobrando y bloqueando cualquier iniciativa que no le convenga! — Jorge Arguello (@jorgearjrg) September 19, 2020 Otra vez lo hicieron los Simpsons .... La realidad supera la ficción. pic.twitter.com/MKsl8VDoRa — Trabajadores congreso CDMX (@Trabajadoresco9) September 20, 2020 Que falta de respeto, seriedad e interés, demuestra @valentinabtg y el @GPMorenaCdMex que lo permite; No me quiero ni imaginar que dirían si fuera al revés!! — Arturo Ortiz (@rturoortizb) September 19, 2020 Seguramente tiene cosas más importantes que hacer 😡irresponsable y holgazana — Maria Hernandez Aldu (@aldu_maria) September 19, 2020 Cuando no te educaron desde chiquito está difícil que actúes como una persona honesta. Ve al hermano, saca tus conclusiones. — Margarita Beristain (@motmoto) September 22, 2020 Qué manera tan burda de hacerse tonta!! Como figura pública sus acciones son ejemplo y modelo. Obvio ésta acción es una vergüenza, ojalá el día de la quincena el equivale a un día de trabajo le llegue igual, una foto solamente. — S.Clara Álvarez Rada (@claraalvarez_75) September 22, 2020 Por eso el país no avanza, hay muchos holgazanes que fingen que trabajan, eso sí con un jugoso salario. Vergonzoso, sea del partido político que sea no tiene justificación — Ulises (@Ulises98216997) September 22, 2020

















