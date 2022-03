¡Qué ruda! Mujer atropella a ladrones que intentaban robarle su camioneta [video]

Cada vez son más los videos de personas valientes que se oponen a ser despojados de sus pertenencias, historias llenas de valentía que, sin duda alguna, son aplaudidas por los usuarios y tal fue el caso de una mujer que se ha hecho viral en internet por atropellar a un par de sujetos que presuntamente la querían asaltar, mismos que iban a bordo de una motocicleta y que quedaron tendidos en el piso después del acto.

Los hechos, que ocurrieron en el cantón Milagro, en Guayas, Ecuador, quedaron grabados por una cámara de vigilancia, mismos en el que se muestra como los presuntos ladrones, a bordo de una motocicleta, seguían de cerca a una camioneta de color blanco que era conducida por la supuesta víctima.

En esos momentos, se observa cuando los hampones intentaron interceptarla mientras la camioneta detiene su marcha y al mismo tiempo los tripulantes de la moto, por lo que la piloto respondió aventándoles la camioneta y acelerando rápidamente hasta terminar arrollándolos y dejarlos tendidos sobre la acera, a un costado de la vía.

Una mujer valiente contra dos delincuentes.

Ojalá @FiscaliaEcuador y @DDHH_Zona8 no vengan a defender a los infelices y cobardes asesinos, que con pistola en mano asaltan a nuestras Madres, hijas, esposas y nietas.@LassoGuillermo condecoración a esa digna y valiente mujer. pic.twitter.com/VTRX7d22qo — Henry Alfredo Dueñas (@ayudamehenry) March 18, 2022

De esta manera, los presuntos asaltantes de la moto quedaron debajo de la camioneta, no obstante, fue necesaria la intervención de personal del Cuerpo de Bomberos para extraer a los varones delincuentes y a la motocicleta, que quedaron atrapados debajo.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los ladrones, pero lo cierto es que, tras sacarlos de debajo de la camioneta, los agentes encontraron un revólver calibre .32, con el número de serie rayado y cinco balas en el cargador.

Las imágenes de lo ocurrido se han hecho virales en redes sociales, en donde los usuarios aplaudieron la actitud “heroica” y la “valentía” de la conductora del auto al hacerle frente a los supuestos asaltantes, para salvaguardar sus pertenencias, incluso su vida.

No obstante, hubo otros internautas que, contrario a estar de acuerdo con lo realizado por la mujer, aprovecharon la ocasión para discutir si la mujer debía o no, ser sancionada por haberlos atropellado. A pesar de que algunos medios de comunicación aseguran que el hecho ocurrió en Ecuador, otros más han dicho que en realidad se trata de un incidente que tuvo lugar el 11 de marzo en Osasco, Brasil, aunque aún no se ha verificado el verdadero lugar donde ocurrió.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla