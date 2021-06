Para los de 30 se abre registro de vacunación y lo festejan con memes

El registro para la vacunación contra el Covid-19 para los de 30 a 39 años se ha abierto y las redes sociales se han inundado de cientos de memes para festejar que están más cerca de formar parte de la población que está protegida.

Próximos a vacunarse, los de 30 a 39... pic.twitter.com/YNzrST69DR — Alejo Valdivia (@AlexValdv) June 22, 2021 Nunca me imaginé que quienes harían más alboroto por la llegada de su turno para la vacuna serían los de 30-39. 😂 — Martha (@cruelmaravilla) June 22, 2021 Los de 30 a 39 no es necesario que lleven la CURP para el ingreso también pueden llevar sus tazos de los Looney Tunes para comprobar su edad: pic.twitter.com/CMmS59FXRs — Amigobvio 🍎 (@amigobvio) June 22, 2021 Los de 30 me representa #losde30 pic.twitter.com/Gq4RzEo0gT — David Galvan (@DavidGa08342140) June 22, 2021 Los de 30 no necesitan su CURP con que canten una de OV7 es más que suficiente. pic.twitter.com/B9K1x6OROZ — La Tertulia (@LaTertulia_FJDT) June 22, 2021

Los “chavos de 30” han sacado a relucir sus gustos musicales durante su juventud para expresar cómo se ven llegando a los centros de vacunación.

Los de 30 llegando a vacunarnos



*Suena música de fondo de Korn, Linkin Park, System of a Down* pic.twitter.com/de1yytdeGL — 𝕴𝖛á𝖓 𝕰𝖘𝖙𝖗𝖆𝖉𝖆 (@Estradamyers) June 22, 2021 Los de 30 cuando vayan a vacunarse:

- "Señor, ¿cuánto tiempo lleva en la fila para vacunarse?

- "¿Vacunarme? ¿Qué no es la fila para el concierto de Metallica?#VacunaCOVID19 pic.twitter.com/uosmjakhQo — Mabel ♡🦄🌈✨🌙 (@AmigaGomita) June 22, 2021 Confirmen si en la vacunación de los de 30 a 39 pondrás rolas del 90s pop tour ... #VacunaCOVID19 pic.twitter.com/ZOxujpeCBQ — Cano (@j95cano) June 22, 2021 Los de 30 cuando los vacunen:

"Sí venga el líquido 😑". #VacunaCOVID19 pic.twitter.com/hMoJtc0uTR — Mabel ♡🦄🌈✨🌙 (@AmigaGomita) June 22, 2021 Registro para la vacuna para los de 30 será a través de Ocesa y con pre-registro exclusivo para tarjetahabientes Banamex en fase 1, 2 y 3 a la medianoche. — David Santiago H (@David_SantiagoH) June 22, 2021 Cuando te vean los compañeros de la secu en la fila de la vacuna para los de 30 pic.twitter.com/9u2KfGDJQr — Erick 😷🛐 (@gigerick) June 22, 2021 Los de 30 ya pueden registrarse para vacunación.



Si reconoce al menos diez objetos, ya puede registrarse. pic.twitter.com/qGTqHaaqxb — Doble Eme (@AyalaEmmanuel) June 22, 2021

➡️ ¿Tienes 30 años? Aquí te decimos cómo registrarte para vacunarte contra el coronavirus

Y pues también hubo burlas para los veinteañeros, sobre todo quienes tienen 29 años, y que aún deben esperar.

“Ya está el registro para los de 30+”



Yo con 29 años: pic.twitter.com/fJIbJjr9SZ — olita uzumaki (@olitadealtamar) June 22, 2021 Los de 20, viendo como registran a los de 30 pic.twitter.com/RRQMdGbLSh — ✨Bebé ejecutivo💖 (@audreyagnesii) June 22, 2021 Viendo que ya abrieron el registro para los de 30 a 39 años. #vacuna #COVID19 pic.twitter.com/N7J9VuvOhn — Denisse Meza (@DenMeza) June 22, 2021 Los de 30 a 39 ya se pueden registrar para vacunarse y yo tengo 29 pic.twitter.com/ApTDfHuKrO — baby 🍑🌸 (@unhelado) June 22, 2021 Ya esta abierto el registro para los de 30 años. pic.twitter.com/Ez5GWXaBie — Dan ⚔️ (@azaeldn) June 22, 2021 Yo ahorita, viendo a los de 30 a 39 registrarse para la vacuna. pic.twitter.com/4lICPwxEFa — Sylvia con Y (@sylviapg) June 22, 2021 *Se abre el registro para los de 30 años

yo: pic.twitter.com/7IuqmvbkK3 — JesusEstradabutnotFerreiro (@jesus_strd) June 22, 2021 Cunado en la fila de los de 30 me encuentre a toda le gente que le dije k tenía 27 pic.twitter.com/Yar1WCLswD — JaySquare (@viejoveneno) June 22, 2021

Aunque también salieron los reclamos porque aún hay personas de 50 y 40 años que no han sido vacunados.

Los de 30 ya nos podemos registrar para la #VacunaCOVID19 pero los de 40 todavía no los han vacunado, yo creo que me llegará como regalo de navidad mi dosis.#FuckCovid — Nab (@NabilGM) June 22, 2021 Y para cuando las delegaciones que faltan para primera dosis de 40 a 49 🙄 y segunda dosis 50-59 ..y ya quieren registrar a los de 30. — nufis (@Nanandoza) June 22, 2021 país donde se abre el registro para los de 30...se abrió hace un mes para los de 40 y todavía no acaban con los de 50? pic.twitter.com/7hnbpxSfqe — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤCharliesRules (@CharlieLoves_J) June 22, 2021 Ya se abrió el registro para los de 30 años. A toda madre, nada más que los de 40 nos registramos hace un mes y todavía ni siquiera terminan con los de 50.

Si por lo menos el registro te diera un turno, con la fecha en que te toca… pero así es la ineptitud y valemadrismo… — Art E. Coyote (@Art_Mowgli) June 22, 2021 "Se abre el registro para los de 30, donde vamos a terminar con los de 50, y a empezar con los de 40" #VacunaCOVID19 #losde30 pic.twitter.com/e9lDhrUrMk — Héctor Negrete (@elpinchenegrete) June 22, 2021

Bueno, para poder realizar tu registro en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php no olvides tener tu CURP a la mano, porque lamentamos decirte que no aceptarán las coreografías de OV7, Fey, Kabah ni Jeans.

Los de 30 + no necesitan su CURP con que lleven este look, suficiente. 🤷🏻‍♀️ ⚡@officialfey ¡A triunfar! 😎🤣 pic.twitter.com/8pABsEC4fi — 𝗠𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗗𝗲 𝗙𝗲𝘆 ⚡ (@monstersdefey) June 22, 2021 Yo, a las crushas de 30+: dénme su CURP pic.twitter.com/bmflCjXGjR — Dan Hernández (@DanHdezSa) June 22, 2021 Así yo en el espejo...

¡Busca tu #CURP!

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hkqSzPgHGh — Manuel Alamilla (@manuel_alamilla) June 22, 2021 Saque su CURP, pero Igual llegan bailando la coreo de "Azúcar Amargo" o diciendo que tenían MetroFLOG y también se las ponen. https://t.co/a4ilIcpR24 pic.twitter.com/fdabZxb6AM — Qruella 😈 (@mrqu) June 22, 2021 ¿Quieres inscribirte para recibir tu vacuna y no te puedes aprender tu CURP?



¡Inscríbete a mi taller con un precio especial! Sólo tienes que seguirme, RT y like para obtener tu descuento ahora.



*Cupo limitado.

**NRDA pic.twitter.com/TWPZ4961WU — La de los limones. (@leslimon) June 22, 2021 30ñeros, no sé alarmen, para la vacuna del Covid-19 les piden la CURP o una libreta de la primaria para corroborar su edad.

Si se ve así, ya están del otro lado. pic.twitter.com/d79DLcrJfm — Alejo Valdivia (@AlexValdv) June 22, 2021