Por "piratear" su canción, Molotov demandará a candidato de Morena en Aguascalientes

Molotov, la banda musical de Rock mexicana, advirtió que demandará al candidato de morena por la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila, por “piratear” su canción “Voto Latino”, al hacer un cover sin consentimiento de la agrupación para lanzarla con fines electorales.

➡️ Candidatos en Tik Tok, de la búsqueda de votos al ridículo

A nuestros amigos de @MolotovBanda

-Gracias por ser inspiración del proyecto.

- El talento artístico es local, gracias por darles el empujón.

- Claramente se cambiaron las partituras y la letra.

- No soy político soy un ciudadano que quiere transformar la ciudad. pic.twitter.com/K7OumzlMst — Arturo Ávila (@arturoavila_mx) May 31, 2021

El pasado 30 de mayo el candidato de Morena compartió a través de sus redes sociales la nueva versión de la canción en un video que lucía toda una producción profesional; no obstante, agradeció a Molotov por ser la inspiración del nuevo tema para su campaña.

Pero las cosas no se quedaron así. En cuanto la agrupación se enteró de los hechos, denunció en sus redes sociales que la canción había sido plagiada y compartió el tenma original.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Asimimos, dejó claro que lo hecho por Arturo Ávila y su equipo era un robo y cuestionó a los ciudadanos de Aguascalientes si lo que promete el morenista era lo que querían para su próximo gobierno.

“Aguas Aguascalientes con este ciudadano que se quiere convertir en político para transformar el significado de robo y plagio en inspiración! ¿O en el México que quieres todos pueden robar?”, dijeron en su cuenta de Twitter.

Aguas Aguascalientes con este ciudadano que se quiere convertir en político para transformar el significado de robo y plagio en inspiración! 🤦🏻‍♂️ ¿Ó en el México que quieres todos pueden robar? #sonexcusas 💩🖕🏿 y no somos amigos, cuates los huevos y no se hablan! https://t.co/4G6RpydUVw — Molotov (@MolotovBanda) June 1, 2021 Esta es la original, para las masas! Pito para todos los políticos🖕💩 #dinoalapiratería https://t.co/FTDUGOtIw2 — Molotov (@MolotovBanda) May 31, 2021

Finalmente, en su cuenta personal, Micky Huidobro, quien es bajista y vocalista de Molotov, aseguró que la banda emprenderá acciones legales en contra del político por “violar los derechos de nuestras rolas sin previa autorización del autor”.

Además, agregó: “y por cierto, no vatoaría por ellos ni aunque esté drogado”.