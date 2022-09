¡Llévelo, llévelo! Profesor entrega libros de texto al puro estilo de los “gritones de feria” [Fotos-Video]

Detrás de cada video hay una historia, tal es el caso del profesor Jesús Alberto Peñaloza Aguilar, que se ha vuelto viral por haber convertido su salón de clases en una feria y entregar los libros como los famosos gritones.

Con el video “Así entregué los libros a mis alumnos” el profesor se ha vuelto viral “Le doy este, otro más, no solo llévese tres, no solo les voy a dar el de geografía también el de historia. Levante la mano quien quiere este paquete” hasta el momento lleva más de 3 millones de vistas.

El profe Beto

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el docente mejor conocido como “El profe Beto” explicó que él busca a través de TikTok realizar contenidos educativos para compartir aprendizajes significativos a sus alumnos y dar ideas a sus colegas.

“Soy el maestro que me hubiera gustado tener”, así se describe y cree que nació con la vocación de docente, labor que ha ejercido de manera profesional por cuatro años.

Reside en León desde hace un año, luego de concursar para obtener su plaza en la escuela primaria Francisco Ramírez Mata, ubicada en la calle Saturno 1301, colonia San Felipe de Jesús. Eligió Guanajuato por su cultura, tradición, folclore, por lo mucho que se puede visitar y conocer.

Expresó que trabaja bajo un lema: “Los niños se tienen que ir de la escuela con ganas de regresar al otro día”, por lo que a diario trata de que su alumnos se vayan felices para que al otro día regresen con más ganas.

De regreso

“El ciclo escolar pasado fue un reto. Ahora estamos presenciales pero con esa inquietud del Covid, de estarnos cuidando y tomando todas las medidas necesarias, y la realidad es que los niños sí se atrasaron”, mencionó.

Con el mensaje “Sumérgete en la aventura”, es como recibió a sus alumnos de 4”B”, con peces, estrellas marinas y caracoles, el maestro anuncia a sus alumnos que van aprender pero también se van a divertir.

Además de su vocación y creatividad, otra herramienta del joven educador son los contenidos digitales, pues asegura que son muy buenos sí se saben aplicar correctamente en el aula.

Tiktoker

El maestro de 27 años optó por TikTok para compartir su contenido porque es donde más rápido se puede hacer viral. Mencionó que sabe que los niños no pueden tener una cuenta de TikTok, pero sí pueden ver los videos y pensó que sería una buena plataforma para meter contenido educativo.

Sobre su último video que se ha hecho viral por convertir su salón de clases en una feria con todo y gritones, confesó que no estaba nada planeado, se trató de una improvisación y salió muy bien.

“Puse mis libros en la mesa, me puse a pensar como en voz alta y dije dele otro más, otro más, otro más, un niño me escuchó y se empezó a reír, otro alumno me dice: maestro, ¿que está diciendo?”, recuerda.

Después recordó que tenía en su salón una bocina y un micrófono, los sacó y decidió grabar un video mientras entregaba los libros de esa manera para subirlos a su cuenta de TikTok.

Sobre el uso de la tecnología señaló que en cualquier profesión se necesita innovar introduciendo tecnología; como ejemplo –apuntó– él trata de utilizar estrategias tecnológicas como evaluar por medio de códigos QR.

Siento que la tecnología nos puede impulsar mucho sí es bien utilizadaJesús Alberto Peñaloza

Los profesores cambian vidas

Ser profesor para Alberto significa dejar huella, cambiar vidas, cambiar corazones, sabe que con algunas palabras los alumnos pueden cambiar su forma de pensar, de ser, de actuar y ante todo la forma de ver el mundo.

De su etapa estudiantil recuerda que le gustaba participar en todas las actividades culturales sobre todo en las rondas infantiles y destacó por impulsar los eventos escolares del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación en Lázaro Cárdenas.

Su mayor ejemplo lo tiene de la maestra Josefina, le enseñó cómo se debe de enseñar, como aplicar las estrategias, además le dio mucho cariño y amor.

De mala experiencia recuerda a su profesora de primero, segundo y tercero, ya que utilizaba una educación tradicional, con golpes, castigos y sin recreo y pensó que sí un día llegaba a ser catedrático no sería así.

“Agradezco a todas las personas que han estado compartiendo mis estrategias, mis videos, espero les sirva mucho todo lo que estoy compartiendo”, finalizó.

