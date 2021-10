¿Qué sucede con la comunicación ante la caída de WhatsApp?

Desde cerca de las 10:30 de la mañana, WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, tuvo una falla en varias partes del mundo, incluido México, por lo que el caos comenzó a presentarse sobre todo entre quienes utilizan dicha herramienta digital como una vía de comunicación laboral o escolar, en momentos en los que la pandemia ha obligado al trabajo en casa. via GIPHY

En un inicio muchos pensaron que era un error de su equipo telefónico, otros más acusaron a las compañías de internet de un mal servicio, pues junto con WhatsApp, también dejaron de funcionar aplicaciones como Facebook e Instagram, mismas que forman parte de la compañía del empresario estadounidense Mark Zuckerberg.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Si bien es cierto la caída de estas formas de comunicación no es nueva, pues ya se han registrado en otras ocasiones, esta vez la falla ha tenido una duración más prolongada, lo que ha causado incluso angustia entre algunos jóvenes estudiantes, pues además de no poder interactuar de esta forma con sus amigos, algo que ya es común para ellos, cabe recordar que muchos aún se encuentran en clases virtuales por lo que esto ha provocado la pérdida de un día de clase.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

A través de Twitter, WhatsApp envió un mensaje a los usuarios de esta red en la que se disculpan por los problemas ocasionados, “Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad enviaremos una actualización aquí lo más pronto posible.

¡Gracias por su paciencia!”. Pese a ello, conforme pasaban los minutos y luego las horas, los usuarios comenzaron a perder la paciencia y a comenzar a utilizar una red de apoyo en estos casos, por lo que Telegram seguramente sumó varios miles de usuarios más, mientras que aquellos que ya la tenían olvidada, fue necesario desempolvarla.

Se retomaron las llamadas telefónicas

Asimismo, la comunicación vía telefónica, una práctica que parecía extinta, se retomó entre los seres humanos, pues muchos optaron por una llamada para comunicarse con sus familiares o compañeros de trabajo, escuela, etc.; esto con el fin incluso de explicar una pequeña instrucción que generalmente suele darse a través del WhatsApp.

El correo electrónico, ese que parece que solo se utiliza para enviar información oficial con un “saludos cordiales” al final, retomó importancia, así como sus diversas funciones, las cuales incluso proporcionan un sistema de chat interno que sobre todo empresas, utilizan para la comunicación entre sus empleados.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Con esta caída de WhatsApp por más de cinco horas, nos demuestra que ninguna tecnología es inmune a presentar problemas, la dependencia que se tiene a las redes sociales en general y cómo estas han ocupado un espacio importante en la comunicación humana a tal grado que olvidamos que 12 años atrás nuestra vida era completamente funcional sin el uso de este tipo de herramientas tecnológicas.